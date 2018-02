Ileso de un atentado jefe jurídico de la Alcaldía de Cali

El jefe jurídico de la Alcaldía de Cali, Nayib Enciso, resultó ileso tras sufrir un atentado luego que sujetos desconocidos le dispararan en repetidas oportunidades contra el vehículo en que se movilizaba.

El hecho se registró en la noche del miércoles a pocos metros del peaje de Estambul en inmediaciones al puente sobre el rio Bolo en la vía que de Cali conduce a Palmira donde reside.

“Inicialmente no me percaté que eran disparos sino minutos después que me salí de la vía luego de perder el control del vehículo”, dijo el funcionario quien se vio obligado a regresarse a la ciudad de Cali.

Señaló que fue un momento de mucha angustia no solo por el hecho, sino por la oscuridad de la vía por lo que no logró observar a nadie en ese sector por donde viaja permanente.

El vehículo oficial que le fue asignado fue impactado en el parabrisas, en la ventana delantera, en la ventana trasera y en una de sus llantas.

“Luego de este hecho no pude dormir en toda la noche, me siento cansado pero la mente despierta para seguir trabajando”, dijo Nayib Enciso, jefe jurídico de la Alcaldía de Cali.

Señaló que nunca ha recibido amenazas y serán las autoridades las que investiguen lo que pudo haber sucedido en este incidente que por fortuna resultó ileso.

“Sería irresponsable de mi parte decir que este hecho esta relacionado con algún proceso jurídico que esté adelantando”, dijo Nayib Enciso

Señaló que todos los procesos de la alcaldía se les da el mismo trato e importancia de urgencia, y no podía hacer en ese sentido una clasificación prioritaria en este momento.

Alcaldía de Cali condena atentado

El alcalde de Cali Murice Armitage rechazó el atentando contra el jefe jurídico de la Alcaldía Nayib Enciso, en hechos registrados en la noche del miércoles en la vía que de Cali conduce al municipio de Palmira.

“Rechazamos enfáticamente lo que le ha acontecido a nuestro asesor jurídico y no descansaremos ni nos dejaremos amedrantar un solo segundo en seguir luchando contra la corrupción”, dijo el mandatario caleño.

