Grupo armado hostiga población de Norosí, sur de Bolívar

Un grupo armado no identificado hostiga en la noche del domingo el municipio de Norosí, en el sur del departamento de Bolívar. Los sujetos habrían atacado el pueblo con armas largas, y habrían lanzado un artefacto explosivo contra la estación de Policía.

El artefacto explosivo lanzado contra la estación habría caído en una trinchera, por lo que el impacto no habría generado afectaciones físicas a la sede de la Fuerza Pública, ni causó heridas a ningún uniformado.

“Han puesto explosivos, me comenta el alcalde de Norosí. Hay ráfagas de fusil, y este grupo armado también dejó sin energía al municipio. Hay pánico a la población. Pedimos al Gobierno que no nos deje solo, hace un año no hay presencia militar del ejército en esta zona del sur de Bolívar y muy pocos policías”, afirmó José Luis Pacheco, alcalde del vecino municipio de Arenal del Sur.

Hace ocho días, había sido atacada la estación de Policía del corregimiento de Buenavista, en el municipio de Santa Rosa del Sur, dejando varios uniformados muertos.

La Gobernación de Bolívar anunció que se pronunciará oficialmente en los próximos minutos sobre este ataque.

