Los bancos no pueden ir en contravía al Banco de la República: MinHacienda

En la clausura del vigésimo congreso de Tesorería en Cartagena, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas explicó por qué subió la tasa de usura, al tiempo que hizo un llamado a los bancos a no ir en contravia de las decisiones económicas del Banco de la República.

“La tasa de usura se calcula como una y media veces la tasa de interés corriente que depende de la tasa a la que prestan los bancos”, explicó Cárdenas.

“La tasa a la que prestan los bancos en el mes de enero subió en el caso de los créditos de consumo, porque deliberadamente los bancos subieron las tasas. Pero también subió porque en enero la composición de los créditos de consumo cambia. No hay créditos de consumo con libranza, la gente no está en la oficina, las empresas no certifican los ingresos, y no hay libranzas que son los créditos más baratos”, sostuvo el ministro.

Cárdenas afirmó en que confía en que ese aumento en las tasas de usura se revierta y pidió colaboración a los bancos. “El llamado a los bancos es que no podemos estar en contravía. No podemos estar bajando la tasa de interés del Banco de la República y al mismo tiempo, subiendo las tasas de los créditos de consumo. Es algo que el pais no entiende”, concluyó Cárdenas.

