Caso Santiago Uribe ahora salpica a exfiscal Moreno

El mayor en retiro del Ejército, Juan Carlos Rodríguez conocido con el alias de ‘Zeus’ y condenado por paramilitarismo, dijo hoy, en condición de testigo, que estando en la cárcel la Picota, le ofrecieron dinero y beneficios a cambio de enlodar el nombre de Álvaro y Santiago Uribe.

De acuerdo con el exmilitar, escuchado en el juicio al ganadero Santiago Uribe, en el 2014 el mayor en retiro de la Policía, Juan Carlos Meneses, también condenado, lo contactó y le pidió que declarara en contra de los señores Uribe porque se quería vengar del entonces presidente Álvaro Uribe porque le había quedado mal con unos contratos en el sector de la construcción.

Añadió alias ‘Zeus’, que a Meneses también lo contactaron políticos de la izquierda, entre ellos Iván Cepeda, para que buscara los falsos testigos en contra del ganadero y el expresidente.

"El mayor Meneses me pidió que enlodara a Santiago Uribe y a Álvaro Uribe y que por eso iba a obtener beneficios jurídicos y económicos... Meneses me dice que necesita que reafirme una declaración contra Santiago Uribe con los 12 apóstoles y en forma de venganza porque le había pedido un favor a Uribe en unos contratos de construcción pero el entonces presidente Uribe le quedó mal y por eso se quería vengar para desprestigiar al presidente y luego a su hermano Santiago Uribe”, dijo el testigo Rodríguez ante un juez de Medellín.

Rodríguez además afirmó que cuando estuvo privado de la libertad en la Escuela de Caballeria se hizo amigo del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno y que en una de las conversiciones que sostuvieron, el exfuncionario le confesó que el juicio a Santiago Uribe era un montaje.

"En la Escuela de Artillería con Gustavo Moreno hubo temas de afinidad hablábamos de todo y yo me ofrecí para ayudarlo dentro del lugar porque yo ya llevaba 12 años allí y por eso me sacaron de allá por mi cercanía con Moreno... En una de esas conversaciones me contaba cosas y para esos días a me notificaron que debía testificar en el juicio a Santiago Uribe y hablábamos de testigos falsos porque él había escrito sobre eso y de la corrupción... Por ejemplo él decía que la corrupción en la Fiscalia es a alto nivel y que el montaje a Uribe venía planeado desde la Fiscalía y con la izquierda y enemigos de Álvaro Uribe", dijo el testigo.

Inclusive contó que en una ocasión estando en el Tribunal de Justicia y Paz sostuvo una conversación con el exagente de la Policía, Alexander de Jesús Amaya, condenado por el delito de homicidio, y que le reveló que el mayor Meneses lo había metido en “todo el rollo del juicio a Santiago Uribe, Meneses le dijo a Alexander que dijera que el señor Camilo Barrientos era una guerrillero y eso era mentira, él me dijo que Meneses le ofreció dinero pero que lo metió en el problema y no recibió los beneficios que le ofreció a cambio de decir que el señor Barrientos era guerrillero”.

Cepeda se defiende

De otra parte, en diálogo con Caracol Radio el senador Iván Cepeda dijo que es falso que él haya estado buscando falsos testigos contra los señores Uribe; dice que es lógico que su nombre haya sido mencionado por el testigo por ser el mayor detractor de la gestión de Álvaro Uribe.

“Esta es una más de las mentiras que se ponen a circular para buscar métodos de defensa del señor Santiago Uribe que tiene muy graves acusaciones y tiene que hacer frente a numerosas pruebas que los señalan como uno de los creadores de los 12 apóstoles, creo que se vuelve a utilizar el método de las mentiras para intentar exculpar al señor Santiago Uribe”, dijo el senador.

