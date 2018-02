Alcaldía de Cartagena garantiza plan alterno de vigilancia en colegios

Frente al contrato de vigilancia en los colegios oficiales de Cartagena, la alcaldía distrital explica que la administración anterior en el año 2017 suscribió un contrato con la empresa Oncor, cuyo valor no se podía mantener para el presupuesto 2018.

La alcaldía de Cartagena responsabiliza al Concejo de la ciudad de la aprobación tardía, el 29 de diciembre de 2017, las vigencias futuras que se le habían solicitado para este y otros propósitos.

La alcaldía asegura que se ha garantizado, a través de un plan de choque, que unidades de apoyo de la administración ayuden en el proceso de acompañamiento en todas las instituciones educativas.

El distrito rechaza las acciones que han adelantado algunos vigilantes de Oncor frente a la terminación del contrato de servicios de esa empresa con la alcaldía lo cual califican de inadmisible.

La alcaldía de la ciudad asegura que no hay amenaza alguna de parálisis o de cierre de colegios mientras se finaliza el proceso contractual de vigilancia de las instituciones el cual demorará aproximadamente un mes mientras se adelanta el plan especial adelantado por el distrito.

La Secretaría de Educación señala que no va a actuar bajo presión de ningún particular y por eso se ha solicitado a la policía metropolitana de Cartagena el permanente acompañamiento para que se garantice el orden público de tal manera que los estudiantes puedan asistir a clases, reforzando los cuadrantes en las zonas donde hay instituciones educativas distritales y no se ha contemplado declarar la emergencia educativa.

De otro lado y con relación al problema del servicio de vigilancia USDIDBOL hará un diagnóstico de la situación de seguridad.

Ante la posibilidad de encontrar algunos vigilantes de Oncor que aún tienen unos días más de contrato por estar en dependencias de la administración central que entregan su turno a los brigadistas de espacio público o a las funcionarias de servicios generales, éstos se harán responsables mediante acta de las llaves y seguridad de la IE.

Sólo en caso que haya garantía de permanencia en turnos que completen el tiempo que necesitan las escuelas para la seguridad de bienes y de la comunidad de estudiantes, docentes, administrativos y directivos. Si no se cumplen estas condiciones, La I E permanece cerrada a los estudiantes.

En cualquiera de los casos, la junta de Usdidbol estará convocando asamblea de rectores para el viernes 2 de febrero y convocar asambleas de padres de familia el lunes 5 de febrero para orientarlos a tomar acciones judiciales como tutelas invocando la supuesta violación al derecho a la educación por la precariedad de la seguridad en las I E.

Se coordinará con el Sudeb, que en lo posible estas asambleas sean conjuntas con docentes y Sintrenal para la participación de los administrativos.

También anunciaron movilizaciones de la comunidad exigiendo seguridad total y no una caricatura de vigilancia como es este plan adoptado por la Alcaldía y denuncian la que consideran situación de inseguridad que se presenta en las Instituciones Educativas

