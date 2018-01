No habrá AUI del San Mateo antes de la Consulta Popular

Juan Pablo Gallo explicó a los oyentes de Caracol Radio que ya hay unos lineamientos que son como un borrador de lo que se haría en el lote del Batallón San Mateo cuando se traslade la unidad militar, pero que no habrá documento formal hasta que se defina a través de consulta popular, lo que deberá hacerse allí.

Indicó que tampoco es cierto que ya se hayan definido algunas cargas para los constructores que quieran desarrollar proyectos allí, "es imposible porque es que no hay una AUI definida y no la habrá hasta que se defina la consulta popular. Incluso los abogados me han advertido que puedo incurrir en un detrimento patrimonial si gasto plata en esa formulación de la AUI cuando no se ha cumplido con la consulta", indicó.

Ratificó entonces que están en 'stand by' porque de hecho ni siquiera conoce el sentido de la consulta popular.

