Defensa califica de mentirosos a testigos en el caso Santiago Uribe Vélez

Como mentirosos fueron calificados por la defensa los dos testigos que declararon en el proceso contra Santiago Uribe Vélez por la conformación de grupos paramilitares y un homicidio.

El calificativo se da después a pesar de que ninguno de los dos vinculara directamente al ganadero con los doce apóstoles o el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de un bus escalera de la localidad; al simplemente hacer referencia a afirmación dadas por terceros.

En la audiencia desde la cárcel de Puerto Triunfo, donde paga una condena por 16 años, por una videollamada Olwan Agudelo aseguró que efectivamente vio al ganadero Santiago Uribe Vélez reunirse en la finca Moravia de Yarumal con algunos de los líderes del grupo paramilitar los doce apóstoles, quienes eran personas reconocidas en el municipio, pero no se refirió a ninguna participación delitos por parte del ganadero, únicamente afirmó que le escuchó decir a Rodrigo Pérez Alzate y Mauricio Piedrahita que Santiago Uribe era uno de los jefes de este grupo paramilitar.

Posteriormente se refirió a que él organizó la logística para que en 1995 el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, en un evento público desarrollado en Yarumal, también mantuviera una conversación con algunos de estos líderes de esta estructura paramilitar, liderados por algunos comerciantes y hacendados reconocidos, pero nuevamente no dio referencia de participación en delitos.

Esto se suma a que horas antes, el ex oficial de la policía Alexander de Jesús Amaya Vargas aseguró que no recordaba nada de lo acontecido en los 90’ y que a Uribe Vélez no lo conocía. Esto a pesar de que este oficial inicialmente le había dicho a la fiscalía que Santiago Uribe si se había reunido con los miembros de los doce apóstoles.

Dejó claro que el ganadero no tuvo participación en la muerte del conductor de bus Camilo Barrientos y que los únicos responsables del crimen eran él y del mayor Juan Carlos Meneses de la Policía Nacional.

Las audiencias continúan este miércoles en Medellín, a las 8 y 30 de la mañana con el testimonio de mayor Juan Carlos Meneses.

