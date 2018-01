Asamblea asegura que recursos a futuro para el HUEM están en riesgo

Más de $20 mil millones de pesos se recaudan, anualmente, por el concepto de la estampilla prohospital en el Erasmo Meoz de Cúcuta.

La modificación de la ordenanza provoco no solo una serie de reacciones a favor y en contra de la determinación de la Asamblea de Norte de Santander, sino una serie de situaciones que podrían afectar este sistema de recaudo, como lo explica, el Presidente de la duma Pedro Leyva.

“Si el Hospital Universitario Erasmo Meoz no se certifica al año 2020, no puede seguir cobrando la estampilla pro Hospital Universitario, hago un llamado urgente a la junta directiva, al señor Gerente, sino estamos certificado a partir del 2020 no podemos hacer el cobro de la estampilla y no se va a poder recaudar estos recursos por negligencia de la administración, pienso que eso si es preocupante, si es alarmante…” dijo Leyva.

El funcionario, señalo que la destinación de los dineros recaudados por la estampilla se mantendrán proyectados para el Hospital, pero reitero “no nos vamos a dejar amilanar, la Asamblea del departamento procedió conforme a la ley, conforme a lo que nos obliga el ordenamiento jurídico y es que el recaudo de esta estampilla, lo realiza la Secretaria de Hacienda, no nos hemos inventado nada, realmente, estábamos en mora de que esta situación se presentara porque en todos los departamentos se realiza de esta manera por qué es lo que la ley obliga…”

El ambiente continua tenso en medio de una polémica generada que para muchos es clave cuando estamos en una época electoral.

