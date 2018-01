Vigilantes de colegios de Cartagena realizan jornada de protesta

Intervención de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación solicitó el Sindicato Único de Educadores de Bolívar, SUDEB, para que sean investigados y sancionados el alcalde encargado Sergio Londoño Zurek y su secretario de Educación Distrital, Jaime Hernández Amín, por violación permanente de la Constitución, la Ley General de la Educación y el Decreto presidencial que estable que el inicio de clases debe estar acompañado de la complementariedad educativa, que implica un buen Plan de Alimentación Escolar, nómina de docentes completa, conectividad, vigilancia, aseo y contar con buenas infraestructuras físicas en las Instituciones Educativas.

“Violadores e irresponsables son el alcalde encargado de Cartagena y su secretario de Educación; pues iniciaron las clases modificando y retardando el calendario educativo. Los estudiantes no tienen PAE, las instituciones educativas quedaron sin el servicio de vigilancia y quedan en el limbo 1.200 hombres y mujeres, que pierden su estabilidad y se convierte este hecho, en una masacre laboral y una profundización de la crisis educativa que se vive en Cartagena”, destacó Medardo Hernández Baldiris, presidente del SUDEB.

El dirigente sindical expresó que los maestros no se convertirán en cómplices de las malas administraciones, ni de las improvisaciones de los funcionarios, que no planifican con tiempo y siempre los más perjudicados son los estudiantes. “Por ello, la importancia de la intervención de la Fiscalía, Procuraduría y demás entes de control del Estado, para que no se juegue con la educación del pueblo”, dijo Hernández Baldiris, presidente del SUDEB.

La junta directiva del SUDEB, ante la crisis educativa que se vive en Cartagena, viene estudiando la posibilidad de adelantar la llamada TOMA A CARTAGENA, la cual estaba prevista para el 22 de febrero y esta movilización se caracterizará con una marcha de Antorchas y una vigilia en la Plaza de la Aduana para llamar la atención del pueblo en general de la necesidad de salvar la educación pública.

