Armenia terminó el 2017 como tercera ciudad con mayor desempleo Colombia

Armenia cerró el 2017, como la tercera ciudad con mayor desempleo de Colombia según las cifras del Dane, es decir un año más la capital del Quindío en el podio de las capitales con mayor desocupación.

Falta de estrategias claras que impulsen sectores claves de la economía influye en las altas cifras de desempleo en Armenia.

Lo dijo el economista José Santos Hernández, que manifestó no se ha trabajado con perspectiva a largo plazo en dinamizadores globales de la economía, es decir, no se le ha apostado a estrategias diferentes al servicio y al comercio en donde ya no hay nada más que hacer.

Dificultad al momento de buscar trabajo hace que armenios se postulen a cualquier empleo que puedan aprobar

El alto índice de desempleo que presenta la capital quindiana se ve reflejada en las agencias de empleo donde las personas asisten masivamente y entregan las hojas de vida para poder trabajar en lo que estén aptos según la empresa que los solicite.

