Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, miércoles 31 de enero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Este año la policía en el Quindío busca atacar 42 organizaciones delincuenciales dedicadas a delitos como el tráfico de estupefacientes, el homicidio y el hurto en el departamento.

El comandante de la institución, Coronel Ricardo Suarez dijo que la idea es hacerle frente a estos delitos que impactan la percepción de seguridad ciudadana en la mayoría de municipios de la región.

El primer gran operativo de este año se cumplió en las últimas horas en el municipio de Calarcá donde fueron capturadas 4 personas conocidas con los alias de ““Cagalera o La Momia”, “Calamardo”, “Davinson” y “el diablo” que libraban una guerra por el negocio del microtráfico en los barrios barrios Llanitos Piloto, Llanitos Guaralá y la Vereda Quebrada Negra

El operativo y los allanamientos contaron con el apoyo de la Octava Brigada del ejército, y el CTI de la fiscalía, los capturados deberán responder por los delitos de Homicidio en grado de Tentativa y Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Organismos de socorro en el Quindío aseguraron que los días de tiempo seco y verano son normales en esta temporada a pesar de que persiste el fenómeno de la niña y seguramente regresaran las lluvias, por eso aseguraron no se puede bajar la guardia en los monitoreos en el departamento.

El senador y Candidato al senado del partido de la U Roy Barreras de visita en Armenia dijo que no está de acuerdo con rompimiento de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional y que se debe buscar reanudar los diálogos y reiniciar el cese al fuego.

Artistas reconocidos de la región piden a los candidatos políticos no usar obras de arte para ubicar su publicidad electoral.

El llamado lo está haciendo el pintor Henry Villada, quien ha realizado varios murales de la ciudad, entre ellos el que hace poco se terminó al frente del colegió Inem en el sector norte de la ciudad, la idea es que los encargados de distribuir la publicidad electoral se abstengan de ubicarla en cualquier tipo de obra de arte, por respeto a la cultura de la región y a los espacios que buscan embellecer la capital del Quindío.

Líderes juveniles de Armenia hacen un llamado a este sector poblacional, para que dejen la apatía hacía los procesos ciudadanos y los procesos electorales.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Infraestructura, adelanta las obras de 50 reductores de velocidad o resaltos en diversos sectores de la ciudad, con una inversión de 200 millones de pesos

Dos Estudiantes alemanes llegaron de intercambio académico y cultural en la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt de Armenia donde cursarán diversas materias de Administración de Empresas Dual, reforzarán su aprendizaje del idioma Español y realizarán un intercambio cultural con los estudiantes de esta institución de educación superior.

Armenia cerró el 2017, como la tercera ciudad con mayor desempleo de Colombia según las cifras del Dane, es decir un año más la capital del Quindío en el podio de las capitales con mayor desocupación.

Falta de estrategias claras que impulsen sectores claves de la economía influye en las altas cifras de desempleo en Armenia.

Lo dijo el economista José Santos Hernández, que manifestó no se ha trabajado con perspectiva a largo plazo en dinamizadores globales de la economía, es decir, no se le ha apostado a estrategias diferentes al servicio y al comercio en donde ya no hay nada más que hacer.

Dificultad al momento de buscar trabajo hace que Armenios se postulen a cualquier empleo que puedan aprobar

El alto índice de desempleo que presenta la capital quindiana se ve reflejada en las agencias de empleo donde las personas asisten masivamente y entregan las hojas de vida para poder trabajar en lo que estén aptos según la empresa que los solicite.

Ciudadanos consultados por Caracol Radio dicen que el maltrato y la corrupción por parte de algunos guardas de tránsito y transporte de Armenia genera en muchos casos el irrespeto hacia ellos.

Precisamente los voceros de los transportadores tanto de taxis como de buses le solicitaron a la alcaldía que los operativos contra el transporte informal cuenten con el apoyo de la policía y el ejército para evitar este tipo de agresiones a los funcionarios públicos.

En el Quindío hay preocupación por la reducción del número de niños matriculados en las escuelas rurales del departamento, por ejemplo en la institución educativa Hojas Anchas pasaron hace 5 años de 1200 estudiantes a 600 en este año.

Vicente Mantilla presidente de comité de cafeteros de Circasia, dijo que esta situación refleja que no hay revelo generacional en el campo y que muchos están migrando a las ciudades.

Para el secretario de educación del departamento, Álvaro Arias la falta de empleabilidad en el sector cafetero y baja natalidad afecta la educación rural en el Quindío.

El Tribunal Administrativo del Quindío aceptó el incidente de desacato a tutela contra el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas por no responder y llevar a cabo la consulta popular minera en el municipio de Córdoba, cuya realización sigue en veremos.

Estudiantes del Sena agroindustrial seccional Quindío protestaron anoche por la reducción de cupos en el parqueadero dentro de la institución, las directivas manifestaron que la medida obedece a la gran cantidad de motos y vehículos y falta de cupos, por esto establecieron el pico y placa para ingresar y parquear.

Habitantes del sector de Membrillal en el municipio de Circasia se mostraron preocupados por el estado de la infraestructura del puente Cajones y por eso solicitaron intervención a la administración municipal, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

