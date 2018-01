Encuentran dos cóndores andinos muertos en Ciénaga, Magdalena

El hallazgo de los dos ejemplares de aves de la especie cóndor andino se dio en zona rural del municipio de Ciénaga, dentro de la jurisdicción de la Sierra Nevada de Santa Marta, con indicios de que fueron asesinados.

Según información entregada por el alcalde de Ciénaga, Edgardo Pérez Díaz, las causas de la muerte no se han determinado pero ya se informó a las autoridades ambientales para que se adelante una investigación.

“Los cóndores fueron encontrados en una zona no poblada del corregimiento de San Pedro, bien arriba de la Sierra Nevada, cerca de donde nacen los ríos Sevilla y Frío… las causas de la muerte no se ha determinado pero hay personas de la zona que indican que puede ser por envenenamiento o caza de colonos e indígenas, ya le informamos a Parques Nacionales de Colombia para que inicie la investigación”, dijo el Alcalde de Ciénaga.

Las fotografías de los cóndores muertos fueron reveladas en redes sociales por el mandatario cienaguero y han causado consternación en los colombianos porque esa especie de aves es uno de los símbolos que posan en el escudo de Colombia, las cual se encuentra en riesgo de desaparecer y solo se le ha confirmado presencia en dos zonas del país que son Boyacá y la Sierra Nevada.

“Es una especie amenazada, nos entristece y preocupa, esta especie solo pone un huevo cada dos años y la muerte de uno de ellos es graven, además, porque es el símbolo patrio de nuestro país”, puntualizó Pérez Díaz.

