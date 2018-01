Debate en el Concejo de Pereira por el robo de una planta

Ha encendido las redes sociales el video en el que se ve a la concejal Judith Giraldo, arrastrar con el pie una planta que pertenecía a uno de los concejales de la ciudad y estaba en la puerta de su oficina.

Y es que a raíz de ese material audiovisual, el concejal César Gómez ha puesto en la palestra a la concejal Judith Giraldo, a quien le preguntó en plena sesión del concejo, cómo está la planta.

En ese mismo debate la concejal dice no recordar de lo que le está hablando y además afirma "yo no me voy a pegar de una mata, yo tengo muchas fincas".

La polémica ha surgido entre quienes consideran que los concejales debían estar tratando temas más importantes de ciudad, ante lo que César Gómez respondió que la denuncia, más allá de lo pequeño de la mata, es la indelicadeza de llevársela.

La concejal dijo que la había cogido para echarle agua y anunció en algunos medios que denunciará al concejal por atacarla.

