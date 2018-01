CEO de South32 visitó Cerro Matoso

El CEO (Chief Executive Officer, por su sigla en inglés) de South32 a nivel mundial, Graham Kerr, visitó a Cerro Matoso y destacó la excelente relación de la empresa con las comunidades vecinas y el desarrollo que van consolidando a través de las alianzas estratégicas con la niquelera.

Además, el ejecutivo se reunió con un grupo de los estudiantes universitarios de la región del Alto San Jorge, que adelantan su formación profesional a través del Programa de Becas de Educación Superior que lidera Cerro Matoso y el cual completará 120 beneficiarios en los próximos dos años.

“Esta beca ha sido una gran oportunidad que me ha permitido cumplir mis sueños. Mi madre es viuda y debe mantener la familia, mi hermana también alcanzó el beneficio de la beca. Ha sido maravilloso. Ha cambiado la visión que yo tenía del mundo y a raíz de este programa, en mi comunidad el pensamiento de los jóvenes se ha transformado para educarse, antes pensaban sólo en quedarse a trabajar y vivir ahí. Mi vida y la de mi familia han cambiado”, expresó Roxana Jaramillo, de la comunidad Cabildo Unión Matoso de Pueblo Flecha y estudiante de Psicología en la Universidad del Sinú.

“Admiro el coraje que tienen estos jóvenes para perseguir sus sueños. Eso no es fácil porque hay que hacer las cosas lejos de sus familias y sus entornos”, dijo el señor Graham, quien les compartió a los estudiantes que su vida profesional comenzó en BHP Billiton haciendo una pasantía. “Parte de mi trabajo era la minería subterránea. He laborado en distintos países del mundo, todos los días me levanto amando lo que hago y eso les digo hoy: hay que disfrutar todo lo que se hace”.

Kerr se reunió con los líderes de las diversas comunidades vecinas a la operación. Conoció, disfrutó y compartió las muestras culturales que se han fortalecido gracias a los planes de Cerro Matoso para rescatar la riqueza ancestral. La danza, los bailes, las coreografías, la música tradicional de la región, los cantos auténticos y las artesanías, fueron exhibidos con gran entusiasmo al ilustre visitante.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal de Centro América, Mónica Oyola, le dio la bienvenida al señor Kerr y le agradeció a la compañía con sede en Australia la alianza que se ha gestado en beneficio de las comunidades y en la consolidación de una relación fluida y basada en la confianza. De igual manera se pronunció Joaquín Rojas, líder del Cabildo Indígena de Centro América.

Graham Kerr recorrió las instalaciones de Cerro Matoso y conoció el Proyecto La Esmeralda que ya comenzó a aportar en la producción de níquel. En diversas reuniones con el personal de la empresa, el alto ejecutivo expresó que, “Cerro Matoso es un gran ejemplo de lo que podemos hacer en South32 si se piensa en el progreso que hemos logrado en el último par de años en seguridad. El progreso que se ha hecho en productividad, costos y el mirar nuevas formas de hacer las cosas. Creo que Cerro Matoso es un gran punto de referencia. He estado súper impresionado por el compromiso con la comunidad”.

Explicó que el futuro de la empresa está basado en la continuidad del negocio con seguridad y eficiencia en la producción. Agregó que el precio de los commodities sube y baja, así que no podemos depender de este para sobrevivir como empresa. “Contamos con ustedes para seguir adelante”.

El ejecutivo se reunió en Bogotá con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien reconoció el esfuerzo de Cerro Matoso en materia de relacionamiento y aporte a las comunidades vecinas a la operación.

