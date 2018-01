Testigo principal en proceso sobre 12 apóstoles exculpó a Santiago Uribe

Hace más de 20 años Alexander de Jesús Amaya Vargas, entonces agente de la policía, se entregó ante las autoridades luego de que en su contra se expidiera una orden de captura por su participación en el crimen del conductor de bus de Yarumal, Camilo Barrientos.

En ese momento, década de los 90’, el señor Amaya Vargas, aseguró que el ganadero Santiago Uribe también había tenido injerencia en el crimen del señor Camilo e incluso lo tildó de ser uno de los jefes del grupo paramilitar los 12 apóstoles, señalados de asesinar y amenazar a quienes ellos consideraban colaboradores de las Farc.

Por este homicidio, el ganadero Uribe se defiende en juicio y este martes en el banquillo de testigos se sentó el exagente de policía Amaya Vargas, quien antes de confirmar las acusaciones contra Uribe, se limitó a decir ante el juez que no recordaba nada de lo acontecido en los 90’ y que a Uribe no lo conocía.

Lo que sí dejó claro es que el ganadero no tuvo participación en la muerte del señor Camilo y que los únicos responsables del crimen eran él y Juan Carlos Meneses que para la época de los hechos era el comandante de la Policía de Yarumal.

“En diciembre del 1993 yo tuve un encuentro con el señor Camilo Barrientos en un procedimiento de rutina cuando yo era policía y ese señor Barrientos estaba en estado de embriaguez y no nos quisieron atender el caso y eso quedó así, ese día no pasó nada, pero en enero del 94 llegó el capitán Meneses y me ofrece trabajar con él como su escolta y un día estando con el capitán Meneses por nuestro lado pasó Camilo Barrientos y yo le dije al capitán que había tenido un problema con ese señor y el Capitán me respondió: ‘Tranquilo que yo se lo regalo’, y uno que andaba en ese mundo matando gente uno sabe que eso significa que lo iban a matar, yo en ese tiempo era muy loco… Al tiempo el capitán Meneses trajo unos muchachos de Medellín para cometer el homicidio y él me dijo que yo me quedara de servicio y por la tarde llegaron con la noticia de que ya habían matado al señor, el mismo capitán fue al levantamiento y le tomó fotos al cuerpo del señor Camilo y luego me las mostró y me dijo: “Vea ahí está””.

Agregó que sobre el señor Camilo se sabía que colaboraba con las Farc.

“Habían rumores de que el señor Camilo transportaba en su chiva a los guerrilleros de las Farc, en el pueblo decían que él era colaborador de la guerrilla y eso se sabía pero yo nunca supe que él hubiera sido amenazado por grupos paramilitares por colaborar con la guerrilla”, añadió Amaya.

Por último se endilgó toda la responsabilidad de la muerte del señor Barrientos.

“Quiero decir que yo no soy testigo clave, ni estrella, simplemente estoy aceptando mi responsabilidad en el homicidio de Camilo Barrientos, yo no pido nada a cambio simplemente acepté mi responsabilidad en ese caso”, dijo, Alexander de Jesús.

Durante esta semana se escucharán otros testigos en desarrollo del proceso penal al hermano del senador y expresidente, Álvaro Uribe.

