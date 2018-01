Juicio a Santiago Uribe finalizaría este mismo año

Este lunes en el Palacio de Justicia de Medellín inició el juicio al ganadero, Santiago Uribe, por presuntamente promocionar el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles.

Durante el juicio, que según la defensa finalizaría este mismo año, serán presentadas 30 pruebas, 22 de la defensa y 8 de la Fiscalía.

En la primera diligencia fue escuchado en interrogatorio el señor Uribe quien una vez más aseguró no haber promovido este grupo armado ilegal, a la vez que dijo que no tuvo ninguna participación en las acciones violentas e ilegales de los 12 Apóstoles en la década de los 90´.

A Santiago Uribe además se le acusa de participar en el homicidio de conductor de bus intermunicipal, Camilo Barrientos en el municipio de Yarumal.

Sin embargo el ganadero dice que jamás conoció al señor Camilo y que no tuvo participación en la conformación de los 12 Apóstoles.

“Yo conocí el nombre de Camilo Barrientos cuando empezó este proceso y no tengo nada que ver en la muerte de este hombre… Tampoco he conformado grupos al margen de la ley, no he mandado a matar a nadie, no he tenido listas en manos para matar a nadie, no he portado ametralladoras nunca en mi vida; las acusaciones hechas en mi contra no son ciertas”, dijo ante Uribe ante el juez primero especializado de Antioquia, Jaime Herrera.

Su abogado defensor, Jaime Granados, consideró que es probable que antes de finalizar este año se emita una decisión final en el juicio.

Comentarios