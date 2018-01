Trabajadores del HUEM protestaron por cambios en estampilla prohospital

Cientos de trabajadores del Hospital Universitario Erasmo Meoz entre los que se encontraban médicos, enfermeras, administrativos y directivos, realizaron un plantón en la entrada de la institución rechazando la ordenanza 020 del 30 de diciembre del 2017 que hace cambio en el recaudo y destinación de la estampilla pro-hospital.

Según los diputados de la asamblea departamental la modificación de este recaudo lo que permitirá es que los recursos que solo podían ser gastados por facturación ahora puedan ser invertidos en varios proyectos de infraestructura que requiere el hospital.

Sin embargo los trabajadores han indicado que son más los perjuicios que tendrá este cambio porque ahora el recaudo estará a cargo de la secretaria de hacienda del departamento y se tendrán que destinar 20% de los dineros al Fonpet siendo en promedio unos 4.200 millones de pesos que no entrarían al hospital.

Juan Agustín Ramírez Montoya gerente de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, le dijo a Caracol Radio que el cambio de destinación de estos recursos puede colocar en riesgo el pago de compromisos que tiene la institución.

“Esta es una manifestación de inconformidad de empleados y los usuarios por la promulgación que es contraria a los intereses del Hospital, a pesar que no soy organizador del plantón si acompaño al personal que se sienten afectadas. La discusión no es si los recaudos los va a realizar la secretaria de hacienda porque eso ya está establecido en la ley, la discusión es desde el año 2004 cuando los disputados de esa época determinaron que con los recursos de la estampilla tenían que pagarse prestación de servicios de salud a población pobre no afiliada, lo que se pretendía era mejorar con la actual ordenanza pero lo que nos hacen es más daños por que se llevan esos recursos y nos quitan ese 20%, y adicionalmente nos piden que prestemos atención a los venezolanos pero para cobrar los recursos ahora hay que presentar proyectos al departamento olvidándose que las empresas sociales son autónomas” dijo el gerente.

Los trabajadores han indicado que de no llegarse a derogar o modificar la ordenanza 020 del 30 de diciembre del 2017, se realizaran nuevas manifestaciones y cese de actividades.

