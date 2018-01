Secretaría de Salud de Bolívar lidera capacitación a médicos rurales

En las instalaciones del Centro Administrativo Departamental, CAD, de la Gobernación de Bolívar, la Secretaría de Salud lideró este martes una jornada de inducción y capacitación dirigida a médicos rurales, odontólogos, bacteriólogos y enfermeras, que prestarán en este 2018 sus servicios en las Empresas Sociales del Estado, ESE, de todo el Departamento.



De acuerdo con el secretario de Salud de Bolívar, Luis Padilla, el objetivo de esta jornada, que se extenderá hasta esta mañana miércoles, es el de garantizar una adecuada atención a los pacientes y así evitar quejas o altercados en estos centros asistenciales.



“En el día de hoy la Secretaría de Salud Departamental hace el curso de inducción a todos los médicos rurales, odontólogos, bacteriólogos y enfermeras del departamento de Bolívar. Ahí lo que hacemos es darles las pautas sobre cómo va a hacer su relación, su vínculo de trabajo, con las Empresas Sociales del Estado, ESE, del Departamento. Lo que queremos es una buena relación entre los gerentes y los médicos, enfermeras, odontólogos y bacteriólogos, que van a laborar en esas ESE”, dijo Padilla.



El Secretario de Salud Departamental hizo énfasis en que “queremos una buena relación porque últimamente se nos han presentado problemas en la atención, donde hemos tenido asonadas por a veces no atender de la debida forma”. No obstante, aclaró que “nada justifica ataques contra la misión médica y las plantas físicas de los centros asistenciales”.



De acuerdo con Padilla, este tipo de inducciones también tienen como objetivo que, con una buena atención a sus pacientes, los médicos rurales puedan garantizar sus cupos a la hora de hacer sus prácticas profesionales.



“No queremos que los gerentes de las ESE estén tratando de no querer médicos rurales y cierren las plazas, porque es una preocupación para nosotros como Secretaría que mañana llegue el momento en que no tengamos espacios en donde los médicos rurales puedan hacer sus prácticas”, puntualizó Padilla.



El Secretario de Salud concluyó que "este trabajo que estamos haciendo hoy, en el día de mañana permitirá la buena relación de las Empresas Sociales del Estado, médicos rurales, y funcionarios que están en cada una de estas instituciones".

