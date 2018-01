Municipio de Duitama a pagar por muerte de una niña tras colapso de un muro

El fallo condenatorio se emitió en primera instancia por cuenta del juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, con el objetivo de reparar a los familiares de Angie Lizeth Puerto Cruz, una niña de 12 años que fue víctima del colapso de un muro de un predio ubicado en la calle 16 entre carreras 14 y 13, el cual estaba próximo a ser demolido.

De acuerdo con la investigación, la falta de la alcaldía municipal para la época de los hechos, estuvo en que la infraestructura a demolerse no contó con el suficiente seguimiento por parte de la jefe de Planeación de la época, Martha Lucía Rodríguez: la obra, no contaban con el permiso necesario que debía expedirse por cuenta de la Secretaría de Planeación, pero además, no se señalizó ni se demarcó el área de obra para evitar el peligro de los transeúntes sobre una vía pública y central de la ciudad.

Para la justicia, la dependencia incurrió en una falta gravísima, ya que no advirtió que la obra no tenía licencia y por lo tanto, no suspendió a tiempo la demolición.

Hay que recordar que la tragedia ocurrió el 16 de septiembre del 2014, justo cuando Angie Lizeth caminaba en compañía de su abuelo, dirigiéndose a su vivienda después de su jornada escolar. El muro de la fachada de dicha estructura antigua se derrumbó, y la menor falleció de manera instantánea.

Por eso el fallo de condenó a pagar a los familiares de la víctima 429 millones de pesos, tanto a la administración municipal, como a los propietarios de la obra, Germán Medina y Serafina Torres. Sin embargo, se deberá descontar 146 millones de pesos que ya habían sido cancelados a dichos familiares como parte de los daños y perjuicios morales ocasionados por el accidente.

