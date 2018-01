Viviendas en Gramalote estarán culminadas en mayo

Los contratistas que están a cargo del levantamiento del nuevo casco urbano de Gramalote se han comprometido con la gobernación de Norte de Santander, que las obras urbanísticas y las viviendas para los habitantes estarán finalizadas antes del primer semestre de este año.

Lo que se busca con esta meta es tener un completo retorno de los gramaloteros durante este año y que se pueda reactivar la vida en este municipio que fue destruido por una remoción de tierra en el año 2010

Carlos Rodríguez Valencia coordinador del proyecto reconstrucción de Gramalote de la gobernación del departamento, le dijo a Caracol Radio que finalizado el proceso de las viviendas restaría culminar los proyectos de educación y salud para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

“Esperamos que se puedan entregar las 1007 viviendas más el urbanismos de más de 100 lotes para los propietarios no residentes que ya por iniciativa propia podrán construir sus viviendas a su gusto, inclusive el equipamiento de la estación de policía deberá estar terminado en este primer semestre, ya otros equipamientos más complejos como son el hospital y el colegio serán construidos en el segundo semestre del 2018” dijo el funcionario.

Rodríguez Valencia indico que las personas que ya residen en el nuevo casco urbano han logrado la explotación comercial de los predios al tener un volumen de población flotante de construcción que requiere alojamiento y alimentación.

“Hay algunas familias que aún no se han trasladado por que tienen hijos pequeños y hasta que no se termine el colegio no se van para no perjudicar el año escolar de sus hijos. Con respecto al reasentamiento esperamos que sea el más exitoso a nivel nacional con un 80%” dijo el coordinador.

Se espera que a finales del presente año e inicios del 2019 se tenga la mayoría de la población en el nuevo casco urbano.

