Autoridades esperan avance en programa de sustitución de cultivos ilícitos

Continúan el retraso en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, debido a la falta de socialización en las poblaciones con más cultivo de hoja de coca en Norte de Santander, en los municipios son esperados los equipos del PNIS para dejar de lado las actividades ilícitas.

Luis Fernando Niño, Secretario de Víctimas de Norte de Santander aseguró que en poblaciones como Sardinata no se ha logrado la socialización que estaba programada desde el año pasado.

"En Sardinata no lograron hacer la socialización, porque esto no es de llegar a imponerle a la gente, se debe explicar en que consiste el proceso, los campesinos resumen en palabras muy sencillas "la coca no es fácil arrancarla sólo de la tierra, es difícil arrancarla del corazón".

"Por los últimos quince años, los campesinos de la región han tenido sólo la coca como método de supervivencia, por eso si nosotros le arrancamos la coca sin dejarle algo que coman mientras, por eso es necesaria la socialización". Señaló el funcionario

Según el Observatorio de Seguimiento al Acuerdo de Paz, la implementación de los acuerdos de paz que el Gobierno y las Farc, ha avanzado un 18.3%.

