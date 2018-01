Gobernador de Bolívar respalda suspensión de diálogos con el ELN

Desde el sur de Bolívar donde fueron asesinados dos policías el gobernador de Bolívar respaldo la decisión de suspender los diálogos con el ELN.

Al conocer la noticia de suspensión de los diálogos con la guerrilla del ELN con el Gobierno Central, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, quien preside un consejo de seguridad en Santa Rosa en el sur de Bolívar, señaló que desde la subversión no hay voluntad de dialogo en medio de estos actos terroristas.

“Totalmente de acuerdo con el señor Presidente Juan Manuel Santos, no hay coherencia, no hay señales ni mensajes de parte de este grupo subversivo en querer la paz, todo lo contrario, han sembrado dolor y muerte en nuestro país, por lo tanto no hay posibilidad alguna de seguir con un dialogo con quienes le apuestan a la guerra y no a la reconciliación.”

Al término de un consejo extraordinario de seguridad realizado este lunes en Santa Rosa del Sur, tras el reciente atentado que le costó la vida a dos policías y dejó a otro herido en el corregimiento de Buenavista de este municipio, el gobernador Dumek Turbay Paz expresó su completo respaldo a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender los diálogos con el ELN, grupo subversivo al que también se le atribuyen dos actos terroristas contra la fuerza pública ocurridos en el área Metropolitana de Barranquilla, el pasado fin de semana.

El mandatario de los bolivarenses también había señalado que no le quedaba duda que detrás del atentado en el corregimiento de Buena Vista en el sur de Bolívar estuvieron integrantes del ELN.

