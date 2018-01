Más de 50.000 asistentes estuvieron en el #HayCartagena18

La XIII edición del Hay Festival que concluye hoy engalanó a Colombia de letras, imágenes, notas musicales, risas, ideas transformadoras y magia. Durante más de cuatro días, a través de más de 150 eventos en 45 escenarios en Cartagena, Medellín, Riohacha, Aracataca, Buenaventura, Santa Marta, San Andrés, Manizales y Neiva, más de 50.000 personas disfrutaron de esta gran fiesta de la cultura.



Más de 180 invitados de 31 países diferentes, entre ellos reconocidas personalidades de la política, la ciencia, la literatura, la música y el arte coparon las calles de las ciudades que acogieron al Hay en Colombia durante 2018. Grandes escritores internacionales como Salman Rushdie, el premio Nobel J.M. Coetzee, Geoff Dyer, Sergio del Molino, Sara Mesa, Eloy Tizón, Edurne Portela, Alicia Giménez Bartlett, Carolin Emcke, Alonso Cuento, Renato Cisneros, Marc Levy, Yaa Giasi, Leila Guerriero, Pilar Quintana, Juan Gabriel Vásquez; cineastas como Guillermo Arriaga e Ignacio Castillo; el expresidente boliviano Jorge Quiroga; artistas como Haydeé Milanés, Víctor Manuel y Ana Belén, Andrés Cepeda, Fernando Montaño; científicos como Christophe Galfard y Gabrielle Walker; el neurólogo Jordi Montero; el antropólogo Agustín Fuentes; el explorador Erling Kage, entre otros, hicieron del Festival un espacio de encuentro para dialogar sobre las más diversas temáticas de la coyuntura mundial.



“El programa de este año celebró tres importantes aniversarios: la firma del armisticio en 1918 que puso fin a la I Guerra Mundial, el activismo social que se desprendió de Mayo del 68 y los diez años del primer grupo de Bogotá39”, dijo Cristina Fuentes La Roche, directora del Hay Festival América, quien resaltó la búsqueda que se hace cada año por intentar abordar nuevas temáticas en las conversaciones.



Este año un 50% de los eventos del festival fueron gratuitos, con el espíritu de llevar la cultura cada vez a un número mayor de personas. Un total de 982 niños y niñas y cerca de 500 adultos participaron de la programación del Hay Festival Comunitario, también de manera gratuita, que este año, no solo llego a barrios como Pozón, Puerto Rey, Boquilla y Olaya Herrera, sino que llegó a municipios como Arjona, San Jacinto, San Estanislao, Santa Rosa de Lima, Mompox, Cicuco gracias al apoyo de la Gobernación de Bolívar.



Así mismo, en la edición 2018 el Hay Festival no sólo hizo presencia en Cartagena, Medellín y Riohacha, sino en otras ciudades como Santa Marta, Buenaventura, San Andrés, Manizales, entre otros, gracias al apoyo del Banco de la República.



La programación no termina aún. Entre el 29 y el 30 de enero, la capital del país recibirá en el Gimnasio Moderno, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango, entre otros, a una parte importante del grupo de escritores que conforman Bogotá39, la nueva camada de jóvenes escritores menores de 39 años, que se posicionan como el futuro de la literatura hispanoamericana. La programación completa se puede consultar en www.hayfestival.com/bogota39/bogota39-2017.

Comentarios