Policía oriundo de Chinacota falleció en atentado al sur de Bolívar

Familiares En Norte de Santander de los uniformados que fallecieron en el atentado con un artefacto explosivo a la estación de Policía de la vereda Buenavista, jurisdicción de Santa Rosa al sur de Bolívar, le pidieron al gobierno nacional contundencia en las investigaciones para esclarecer los hechos y buscar a los responsables de esta escalada violenta contra la fuerza pública.

Tatiana Galvis quien es hija del intendente Manuel Guillermo Galvis Contreras el cual era oriundo del municipio de Chinacota, en medio de la tristeza le dijo a Caracol Radio que hace tan solo dos meses su padre había sido trasladado a esa región donde perdió la vida después de un hostigamiento de más de 20 minutos.

Intendente Manuel Guillermo Galvis Contreras / Foto cortesía para Caracol Radio

“Por favor que todos estos atentados no queden impunes y que el presidente cumpla con la seguridad, los policías entregan toda su vida para que los maten de la peor manera y los familiares quedamos destrozados, lo único que hacen es darnos condolencias, por favor que ayuden a los policías en estas regiones donde hay violencia” dijo la hija.

El intendente Galvis Contreras era único hijo y sirvió a la Policía en varias regiones del país, y en la última comunicación que tuvo con Tania le pidió que orara mucho por su vida al estar en una región con alta presencia de bandas criminales y la guerrilla del Eln.

“Mi papá fue un hombre entregado a su trabajo, no pudo acompañarme en mi grado por sus ocupaciones pero fue un hombre que era muy sociable y a los problemas siempre le tenía una sonrisa” le expresó a Caracol Radio.

Por último la hija del uniformado les envió un mensaje a los hombres que realizaron estos atentados contra la policía en donde falleció en el intendente, indicando que “no saben que los policías no tienen la culpa y que si tienen problemas con los acuerdos de paz o cualquier otro conflicto, no deben desquitarse los hombres de la institución que solo reciben órdenes, dejen estos atentados y se concienticen para que dios les ilumine para que terminen todas estas masacres, las familias de los policías no tienen la culpa y nos dejan un vacío muy grande que nadie va poder nunca llenar”.

El cuerpo del intendente Manuel Guillermo Galvis Contreras será trasladado en las próximas horas del municipio de Chinacota, en donde sus familiares le darán cristiana sepultura junto a la tumba de la madre del uniformado.

