Consejo de seguridad extraordinario por atentado en Santa Rosa, Bolívar

El gobernador de Bolívar Dumek Turbay, expresó su indignación por el atentado terrorista en el corregimiento de Buenavista, sur de Bolívar, en el que murieron dos policías.

"Rechazamos todos los actos violentos, estamos indignados, molestos por este nuevo acto terrorista en suelo bolivarense", dijo el mandatario antes de desplazarse a esa población en donde liderará un consejo extraordinario de seguridad.

Turbay, expresó sus condolencias para con las familias de los uniformados que murieron en Buenavista, dos en total, y en Barranquilla. "Acompañamos a las familias en su dolor, somos solidarios y esperamos que la fuerza pública pueda reaccionar ante esta amenaza", dijo.

Finalmente, manifestó que "estos terroristas, bandidos no nos van a someter, no nos vamos a dejar, estamos como autoridad civil acompañando nuestra policía esperando que estos hechos no vuelvan a ocurrir".

