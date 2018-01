Alcaldía dio ultimátum a venezolanos para abandonar parques este lunes

La Alcaldía de Bucaramanga le dio un ultimátum a los venezolanos que permanecen en los parques para que los desocupen. El plazo vence este lunes 29 de enero a las 5 de la mañana.

El subsecretario del interior de Bucaramanga, Ludwing Mantilla confirmó que a primera hora del lunes se realizará un operativo conjunto entre Policía y Migración Colombia en los parques de la ciudad.

"Se habló con los venezolanos y se les dio un plazo que el lunes no podrán estar en los parques. Sentimos y tenemos el corazón en la mano pero no podemos permitir que personas que no tengan documentos para estar en Colombia, se queden aquí".

Mantilla aseguró que además se habilitaron buses para desplazar a estas personas hasta la frontera, y que las personas que sea identificadas sin documentos legales serán deportadas.

"Los parques son espacios de recreación y no para pernotar, dormir, extender ropa y hacer necesidades, y lamentablemente en esto se nos están convirtiendo", agregó el funcionario.

Comentarios