Actores de Hollywood rodaron película en Puerto Boyacá

El músico y actor de 46 años, Mark Wahlberg, quien lidera el top 10 de los artistas masculinos que más dinero ganaron el año pasado según la revista Forbes, y conocido por cintas como "Transformers: El último caballero" y la secuela de la comedia "Daddy's Home" ("Guerra de Papás"), llegó a Colombia para rodar la película ‘Mile 22’.

Parte de las escenas de acción que tendrá la película se filmaron en las últimas horas en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). Dentro de los escenarios usados para el rodaje en el municipio se encuentra el Aeropuerto Calderón.

Los puerto boyacenses estuvieron conmocionados con la presencia de la producción de tal magnitud, ya que es la primera vez que atrae a la industria cinematográfica, situación que fue posible valiéndose de la Ley 1556 de 2013, que promociona al país como locación de películas y series.

La película contará la historia de la lucha de un equipo especial de la Agencia Central de Inteligencia del Gobierno de Estados Unidos (CIA), contra un grupo de contrabandistas en el que se encuentra además implicado un oficial de la policía.

Así se hizo el rodaje de ‘Mile 22’ en Puerto Boyacá

“Expedimos una autorización para que la producción pudiera trabajar en el rodaje de las escenas durante varios días, sobre todo en el Aeropuerto Calderón, y vimos que el movimiento que trajo esa industria fue significativa en este mes, arrancando año para el municipio. Esto para nosotros realmente es algo novedoso, una especie de turismo cinematográfico que esperamos siga llegando a Colombia para mover la economía de municipios como este”, señaló en Caracol Radio el alcalde de Puerto Boyacá, Oscar Botero.

Por su parte, Nelson Ordóñez, jefe de protocolo y eventos del municipio, aseguró en diálogo con Caracol Radio que “fueron alrededor de unas 180 personas de la producción, las que llegaron al municipio para rodar los apartes de la película. Se calcula que fueron 60 extranjeros, dentro de estos los actores principales, y 120 colombianos, quienes trabajaron en esta zona del país”.

Durante más de 15 días estuvo el staff de producción en el municipio, adecuando todo lo necesario para el rodaje.

"La alimentación, hidratación, equipos de logística y personal para desarrollar algunas labores fueron contratados solamente en Puerto Boyacá. Claro está que actores como Wahlberg, tienen personas encargadas de su dieta especial. Pero, en general para el resto de labores, la producción contrató mano de obra local, y eso también tuvo un impacto muy positivo".

Los actores llegaron a Puerto Boyacá en helicóptero para grabar, cumpliendo tiempos muy estrictos. Filmaron y posteriormente se trasladaron hasta Bogotá, ya que el llamado de grabación siguiente se estableció en la capital de la república".

El rodaje en el municipio se hizo bajo una fuerte oleada de calor. La temperatura alcanzó los 39 grados, situación que llegó a agotar a los actores, ya que las escenas grabadas, eran las de mayor acción para la película.

"Al momento de la evaluación, la producción nos demostró haber quedado conformes con el trabajo y muy contentos con la locación, que seguramente les permitió explorar muy buenas cosas para la historia de la pelicula", señaló el jefe de protocolo del municipio.

Mencionó que "tras el rodaje, quedaron las puertas abiertas, ellos muy agradecidos y sorprendidos con el municipio. Les encantó sobre todo La Ciénaga de Palagua, el puerto por donde pasa el río Magdalena, e incluso, quedaron con ganas de volver también en plan de turismo y descanso".

"Muchas extranjeros que hacían parte de la producción, estuvieron almorzando en La Ciénaga, y aprovecharon para comer pescado porque justo estamos en época de subienda, y quedaron encantados con la sanzón del municipio. Nosotros de corazón estamos muy agradecidos y satisfechos de que todo haya salido como se planeó, y que dejamos una muy buena representación del departamento, y una muy buena relación para futuros planes con la industria del cine, la experiencia fue increíble", concluyó Ordóñez.





Más detalles sobre la película y sus actores

‘Mile 22’, es producida por STX en alianza con la empresa colombiana Dynamo Producciones, la misma que lideró la producción en Colombia de la serie ‘Narcos’ y las películas ‘Loving Pablo’, ‘Los 33’ y ‘Barry Seal: hecho en América’.

La película estará rodándose en varias locaciones colombianas durante todo el mes de febrero del 2018, especialmente en la ciudad de Bogotá, donde varias vías tendrán que ser cerradas por varios días para la grabación.

Aparte de encabezar la lista de actores mejor pagados en Hollywood, Wahlberg integró el grupo de rap ‘Marky Mark & the Funky Bunch’, que alcanzó un enorme éxito con el disco Music for the People, y fue nominado a los Premios Oscar 2006 en la categoría de mejor actor de reparto por la película ‘The Departed’. Además tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, la cual estrenó el 29 de julio de 2010.

Por su parte, el estadounidense y reconocido actor, productor y director, John Malkovich, aguarda la experiencia y el reconocimiento en su gremio. Ha participado en más de setenta películas, entre ellas, ‘El imperio del sol’, ‘Being John Malkovich’. Fue ganador del premio Emmy por ‘Death of a Salesman’ y fue nominado a los Premios Oscar por sus papeles en ‘En un lugar del corazón’ y ‘En la línea de fuego’.

En el film ‘Mile 22’, también participarán la actriz Lauren Cohan, famosa por la serie de TV The Walking Dead, la peleadora profesional de UFC, Ronda Rousey, el actor y director Peter Berg y el actor y artista marcial Iko Uwais.

