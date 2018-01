Contundente respaldo en Antioquia a F. Quijano tras denunciar amenazas

En total son 48 organizaciones sociales, más de 20 personas y medios de comunicación, los que se unieron para rechazar de manera unánime las amenazas que recibió el director de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social–Corpades, Fernando Quijano tras denunciar la llegada de carteles mexicanos del narcotráfico a la ciudad de Medellín.

En las amenazas además le advierten que de seguir con su labor de investigador su familia “será picada”.

Las amenazas son con el propósito de que Quijano se abstenga de entregar a las autoridades las investigaciones realizadas por Corpades sobre el crimen organizado y las estructuras paramilitares que operan en Antioquia y el área metropolitana.

“Como organizaciones defensoras de Derechos Humanos, rechazamos de manera rotunda estas amenazas, expresamos nuestra solidaridad e invitamos a las autoridades a que se investigue y se brinden las garantías necesarias. La labor de la defensa de derechos humanos no puede seguir colocándonos en el blanco de quienes pretenden acallarnos por la fuerza”, dice el comunicado firmado por las 48 organizaciones sociales.

El analista actualmente tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo él mismo advierte que el Estado Colombiano no ha brindado verdaderas medidas políticas y materiales de seguridad para rodearlo

“Privadamente encontramos una respuesta de silencios por parte del Estado; ahora bajo amenazas nos autocensuramos, lo único que faltaba era que me dijeran que van a picar a mi familia y esas son palabras mayores, no hay quien nos pueda proteger ahora me autocensuro”, dijo Quijano.

