Pasajero de taxis en Cúcuta serán requisados

Los recientes hechos de violencia que han acabado y puesto en riesgo la vida de varios conductores en Cúcuta conllevo a las autoridades a adoptar una serie de acciones preventivas para combatir la ola de inseguridad.

En un consejo de seguridad entre el gobierno local, la policía y los taxistas se acordó implementar puestos de control que permitan verificar las condiciones legales de los conductores y pasajeros “muy dolidos de ver la ola de inseguridad que estamos viviendo, la semana pasada fue la muerte de un compañero, hoy, mañana puede ser cualquiera de nosotros…” expresó, Jairo Navarro, Presidente de Unitaxis.

El representante de un sector de los taxistas, explico los procedimiento a realizar “van a requisar y van a pedirle documentos a los pasajeros que llevamos nosotros porque muchas veces eso, es lo que no hace la policía por que se esmeran en mirar que los documentos estén en regla, en que no tenga nada vencido como quien dicen para ir buscando por donde hacernos el parte y no se dan cuenta que nosotros de pronto estamos trasteando al enemigo…”

Un taxista muerto y uno más heridos dejan acciones delictivas contra este sector de la población en menos de una semana. Según los conductores, los autores de estos hechos son en su mayoría delincuentes venezolanos por el acento que manejan. Al interior de las empresas se fortalecen los mecanismos de comunicación para reaccionar ante cualquier eventualidad.

