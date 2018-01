Alcalde de Cartagena pidió a sus OPS, 'apartarse de la política'

El alcalde (e), Sergio Londoño le cantó la tabla a los contratistas por orden de prestación de servicio de la ciudad. A las 2 mil personas vinculadas mediante OPS, los invitó a trabajar por la ciudad, a no participar en política, y a deponer sus intereses personales sobre el bien de la ciudad.

En una reunión convocada en el Coliseo Bernardo Caraballo, les dijo que “está prohibido intervenir en política, y que estamos para trabajar. Mientras la ciudad y el país se mueven en un ámbito electoral, Cartagena tiene que seguir trabajando y no podemos desenfocarnos en ese aspecto”, les manifestó.

Los invitó a cumplir con sus obligaciones contractuales, y agradeció a los que fueron puntuales con la convocatoria de la reunión.

Le recordó que llegó en mayo y el 29 de julio, y que no se sabe hasta cuándo se queda, pero que los trabajadores (de OPS y de planta), a partir de hoy deben aprovechar la oportunidad de seguir aportando lo mejor de cada uno por Cartagena.

“Estamos en época electoral. Se vienen elecciones y no sabemos que otras, y mi mensaje para todos es que no caigamos en el juego de la política electoral. Están para trabajar por Cartagena, para conseguir una mejor ciudad, y no se pueden dejar desorientar en ese propósito por campañas electorales o por hacer política. Hay impedimentos claros a la hora de participar en política y todos lo deben tener en cuenta. El voto es un derecho y una obligación, y se ejerce en las urnas, mientras que el activismo se los dejamos a quienes no estén vinculados con el sector público. El único activismo que nos debe convocar es la ciudad, que necesita menos campaña y más acción”.

Para el mandatario es importante que se concentren en varios frente, en cómo vemos nuestros esfuerzos y los de la alcaldía y cómo nos libramos de toda mala práctica que haya en el Distrito, “porque Cartagena, para tener una mejor sociedad con oportunidades, donde los privilegios que históricamente han sido de pocos sean de todos, no cabe robar, extorsionar, pedir plata por algo que toca como funcionarios público y contratista del estado. Nos toca ponernos en los zapatos del otro, a construir ciudad entre todos”.

La contratación por prestación de servicio disminuyó en el gobierno de Londoño Zurek en un 50 por ciento, en comparación con la nómina que venía de anteriores gobiernos.

En esta oportunidad muchos de los contratistas fueron vinculados, a través del banco de hojas de vida, plataforma a la que cualquier ciudadano puede enviar sus datos personales y experiencia laboral para ser tenido en cuenta ante una oferta.

Mientras otros se dedican a hacer campaña, nosotros nos dedicamos a gobernar. Todos nosotros tenemos que seguir trabajando por Cartagena con los principios de autoridad, austeridad, orden y transparencia, le dijo el mandatario.

