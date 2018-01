Alcaldía interviene 17 de los 50 puntos críticos por invierno

Desde la oficina de la Gestión del Riesgo esperan que la llegada de las lluvias durante los próximos meses no cause tantos daños como la temporada anterior en la que se registraron decenas de damnificados.

Y es que luego de un estudio realizado por este organismo, se encontró que hay 50 puntos críticos en donde se podrían presentar deslizamientos de tierra, inundaciones o afectaciones de viviendas por las lluvias, sin embargo se priorizaron 17 sectores que ya están en transformación.

Alexander Galindo desde la gestión del riesgo confirmó que fueron 3900 millones los que se destinaron para mitigar estos riesgos desde el año anterior y esas obras están ya en desarrollo.

Los sectores intervenidos son algunas vías rurales como la de Altagracia y Arabia, también la vía al barrio El Poblado, a Rocio Bajo y la zona de La Dulcera.

Recordemos que en Pereira hay 11 mil viviendas que están ubicadas en zonas de alto riesgo en las laderas del rio Otún, Puerto Caldas, Caimalito y la comuna Oriente y menos de la mitad están en riesgo mitigable.

Galindo confirmó que se requiere reubicar con urgencia a 5000 familias que están ubicadas en sectores donde no hay cómo disminuir la amenaza, "sin embargo hasta que el gobierno no diseñe programas de viviendas nuevas, no hay un plan de contingencia para estas personas".

Comentarios