Gremios de Caldas preocupados por el cierre vial entre Manizales y Medellín

Serias afectaciones económicas tendrían los comerciantes de Caldas por el cierre indefinido de la vía Manizales - Medellín, Fenalco en Caldas se pronunció porque no solo se afectan los productos sino también el comercio por la poca movilidad. Gloria Patria Arias directora de este gremio se refirió a este difícil momento para los comerciantes.

“Definitivamente este tema preocupa mucho a todos los sectores económicos del departamento, no solamente el sector comercial si no también el sector industrial, el impacto económico en cifras aún no tiene un consolidado, pero de todas formas el tema con los transportadores están triplicando su horario en la ruta hacia Medellín y antes se hacían dos viajes hoy solo pueden hacer uno lo que desencadena represamiento de materias primas”.

Uno de los gremios como es el sector cárnico también manifestaron sus preocupaciones por el cierre indefinido de la vía, Andrés Jaramillo Bernal representante de este sector mencionó que “ee tienen unos sobrecostos importantes, no solo para el gremio ganadero sino también para el gremio porcicultor y avicultor, destacar que entre nosotros tenemos unas alianzas muy fuertes con la feria de Medellín y los mercados de Antioquia que estamos retrasando la comercialización¸ ya n materia de precios vamos a ver cómo se comporta porque en muchas ocasiones se compensan unos mercados con otros pero esperamos poder superar estos obstáculos pero no deja de ser una preocupación para el gremio ganadero en este momento”.

Hoy la inflación no se tiene estipulada pero el Comité Intergremial de Caldas, pero entre todo el sector buscan alianzas estratégicas para que los mercados no se vean afectados y por ende generar tráfico constante de productos, también se busca que la Concesión Pacifico 3 pueda aportar en la recuperación del puente de Irra lo más pronto posible.

