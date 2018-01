“No es Hora de Callar”, Gineth Bedoya a mujeres víctima de violencia

Motivando a las mujeres víctimas de violencia de género a que denuncien, la periodista Gineth Bedoya, hizo un llamado para que se reflexione sobre la forma como se aborda el tema desde los medios de comunicación.

La Comunicadora Social hizo énfasis en la falta de aplicación de la Ley 5712-medidas de protección a mujeres víctimas de violencia- lo que desafortunadamente conlleva a perpetuar la violencia.

“Aunque he tenido que llevar un peso muy grande todos estos años por denunciar el abuso sexual del que fui objeto, no me arrepiento”, dijo.

La profesional, alentó a las mujeres a poner de manifiesto los abusos “el silencio lo que hace es amparar a los victimarios, les da poder para seguir violando”.

De Claudia Morales, expreso que es una de las colegas más entrañables y por la que siente una profunda admiración “respeto su decisión, pero tengo que ser consecuente con lo que yo he hecho en los últimos años, yo tome la decisión de hablar públicamente, de enfrentar mis victimarios”.

Finalmente hizo alusión al lema “No es Hora de Callar” con el que se espera llevar a muchas femeninas a denunciar

