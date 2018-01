Cambio Radical respalda a ex gobernadora del Quindío

Teniendo en cuenta la destitución e inhabilidad en primera instancia del ministerio público contra la ex gobernadora de este departamento y candidata a la Cámara de Representantes Sandra Paola Hurtado por presuntos actos irregulares con la firma de convenios interadministrativos con Esaquín y la Promotora de Vivienda y que dentro de poco se conocería la segunda instancia, el director del partido Cambio Radical Jorge Enrique Vélez dijo que la apelación que se está preparando está muy bien sustentada y hace parte de los derechos de los ciudadanos, por lo que, mientras no se demuestre lo contrario, la ex mandataria de los Quindianos tendrá el apoyo de su partido.

Sobre el mismo asunto, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras dijo que lamentaba la situación y que la Procuraduría está judicializando la política... sólo se espera que la ex gobernadora Sandra Paola Hurtado salga bien librada del caso.

A su turno la ex gobernadora del Quindío y candidata a la Cámara de Representantes Sandra Paola Hurtado dijo estar tranquila, pues su caso no cuenta con méritos jurídicos y de prosperar habría que sancionar también a candidatos como Sergio Fajardo, quien como gobernador de Antioquia firmó en su momento convenios interadministrativos, a otros gobernadores y ministros del país por lo mismo, la ex mandataria de los Quindianos señaló que el procurador Fernando Carrillo está equivocado.

