Ejército fortalece ofensiva contra ELN en el bajo Cauca

Tropas de la Séptima División del Ejército, con su unidad operativa de la Cuarta Brigada, emprendieron desde la semana pasada acciones de control y contraofensiva al ELN y al clan del golfo en el bajo Cauca, donde estas agrupaciones delincuenciales se disputan el territorio rural que antes ocupaban las Farc.

Además luchan también por el control total de los negocios ilícitos como los cultivos de hoja de coca, la producción de cocaína, las extorsiones, la minería ilegal y el microtráfico en veredas y poblaciones urbanas.-

Con motivo de esta confrontación entre las dos agrupaciones criminales se desató el éxodo de unos 400 campesinos que hoy se encuentran en la cabecera urbana de Cáceres sin poder retornar a sus parcelas debido al temor por los combates, y ahora por las operaciones del Ejército contra la criminalidad.-

En desarrollo de esas acciones oficiales, dos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN ocurrieron la víspera en el municipio de Valdivia, veredas La Coposa y Puerto Raudal que hasta ahora deja un reporte preliminar de por lo menos seis miembros de esa guerrilla muertos y otros cuatro capturados.

Según las autoridades entre los capturados aparece una mujer conocida como Paula, quien sería la jefa de finanzas del frente del Eln, con el que hubo enfrentamientos, y además es la compañera sentimental del comandante de esta agrupación que delinque al norte de Antioquia.

El alcalde de Valdivia, Jonás Darío Henao, aseguró que actualmente el Clan del Golfo y el ELN se disputan el control de estos territorios que fueron dejados por las Farc.

“Esto hace mucho no pasaba, esto nos tiene aburridos porque hace mucho tiempo no pasaba y esto es simplemente enfrentamientos por los terrenos que dejó las Farc y porque además la institucionalidad no se ve en estas zonas, todo lo dejaron abandonado y por eso lo grupos criminales aprovechan para ejercer control”, aseguró el mandatario local.

