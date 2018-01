Siete médicos paisas figuran entre los 30 mejores del país

El galardón Top Doctors Awards, que reconoce a los mejores especialistas de medicina, celebró su primera calificación en Colombia y premió a 30 médicos, entre ellos siete especialistas de Medellín.

Los médicos antioqueños más destacados según este galardón son los doctores Fidel Cano Franco, ginecólogo experto en reproducción asistida; Sergio Iván Hoyos Duque, cirujano general y hepatobiliar; Luis Fernando Mejía Echavarría, oftalmólogo; Lucas Bojanini, cirujano bariátrico; Juan Carlos Vélez Lara, cirujano plástico; Juan Carlos Castaño Botero, urólogo y Carlos Andrés Ossa Gómez, mastólogo.

Lucas Bojanini, uno de los médicos distinguidos, consideró que este reconocimiento: “es una sensación muy especial. Significa que hay confianza en mi trabajo y que lo que he hecho durante este tiempo que llevo ejerciendo la cirugía ha generado lo que un médico siempre quiere, saber que está haciendo lo mejor que puede por sus pacientes. Alguien que fue ejemplo para mí de niño me enseñó que, si haces bien tu trabajo no debes decir nada al respecto las otras personas lo harán”.

La convocatoria fue extendida a los más de 500 médicos afiliados a Top Doctors Colombia y a más de 3.000 médicos del más alto nivel identificados por la compañía a nivel nacional, y estuvo abierta para recibir nominaciones durante todo 2017 a través de una plataforma online. El galardón fue otorgado por la misma comunidad médica, ya que los especialistas seleccionados fueron nominados y votados por sus propios colegas, lo que convierte a los Top Doctors Awards es un premio de alto prestigio profesional. Para conformar el listado de ganadores, también se tuvo en cuenta la calificación dada por los pacientes a lo largo del año.

“Para nosotros es muy grato poder celebrar esta primera edición de los Top Doctors Awards en Colombia. Es de gran importancia destacar a los mejores médicos del país y que además sean reconocidos y recomendados por médicos del más alto nivel. No hay nada como la admiración y respeto de aquellos que conocen bien la complejidad, el compromiso y la disciplina de esta profesión”, comentó Pedro Mucharraz, director de Top Doctors Colombia.

Top Doctors es la empresa digital líder en la identificación de doctores y centros médicos de primer nivel y cuenta con un cuadro médico de prestigio a nivel internacional con más de 60.000 doctores.

