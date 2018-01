En los zapatos de un motociclista en Bogotá

Andrés Rojas es un bogotano que lleva 15 años manejando motocicleta por las calles de la capital, utiliza su vehículo principalmente para trabajar y Caracol Radio lo acompañó en sus recorridos poniéndose en sus zapatos.

Desde muy temprano Andrés prepara su moto, se pone doble chaqueta para el frío, guantes y se abrocha el casco, sale de su casa en la localidad de Bosa, pasa por la Avenida Villavicencio, toma la Avenida Cali y luego las Américas al oriente para llegar al centro de Bogotá donde trabaja para una empresa de encomiendas.

Acompañamos al hombre en el recorrido, donde se esquivan carros y a veces se ve la muerte muy de cerca cuando pasan los vehículos pesados muy cerca.

"La restricción al parrillero hombre me afecta porque como trabajo adicional subo a un amigo para ganar dinero, la prohibición de parrillero no me ayudaría con esta entrada extra", manifestó Andrés.

El gremio de motociclistas además reitera qué hay muchos trabajos que se verían afectados con la restricción al parrillero hombre.

"Por ejemplo, el trabajo de asistencia médica en motocicleta, el conductor elegido y la repartición de encomiendas se verían afectados", manifestó Fernando Ibáñez, líder del gremio.

Los motociclistas en Bogotá dicen que podrían comprometerse con las autoridades para ayudar a informar sobre los delitos que se cometen en moto y esperan que la medida que se anunció como temporal no dure mucho tiempo.

