A pesar de protestas, Peñalosa defiende restricción a movilización de motos

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, escribió en su cuenta de Twitter que la inmensa mayoría de los motociclistas son gente buena y trabajadora y lamenta tener que afectarlos temporalmente pero que es en aras del beneficio para la mayoría de ciudadanos

"No me gusta tener que poner restricciones a las motos. Pero crecimiento de delitos cometidos por parrilleros lo hizo indispensable. Ese mismo problema y otros, hizo que en mayoría de grandes ciudades chinas prohibieran totalmente las motos", manifestó.

Además, el alcalde dijo que apoyan las motos de muchas maneras como no pagar IVA para las de menos de 125, no pagan impuesto de rodamiento, no pagan peajes, no tienen pico y placa; pero que los atracos de parrilleros estaban creciendo demasiado.

El año pasado se denunciaron 5.300 atracos cometidos por parrilleros en motocicletas.

