Concejales de Armenia habían denunciado irregularidades en valorización

Teniendo en cuenta que la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia por presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública para el ajuste, diseño y construcción de vías en la capital quindiana, financiados con recursos de valorización.

El ministerio público busca determinar si la ahora candidata al senado del partido liberal habría incurrido en posible falta disciplinaria por los 80mil millones de pesos para la adjudicación de las obras viales de valorización y que no estén ajustadas a la realidad.

Sobre esta situación el concejal Luis Guillermo Agudelo calificó como conveniente la apertura de dicha investigación, ya que deben acabarse las especulaciones al respecto y debe existir claridad sobre quien tiene la razón, si la ex alcaldesa Valencia Franco o quienes han denunciado las presuntas irregularidades con todo lo relacionado con la valorización.

Por su parte el ex concejal y representante legal de la veeduría ciudadana ‘En Defensa de la Gente’ Néstor Herrera dijo que con esta indagación preliminar de la Procuraduría en contra de la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia, se le da la razón sobre las denuncias que él ha venido haciendo desde el año 2014 y que reiteró con la realización del cabildo abierto el año pasado, en el que mostró que las obras de valorización se iniciaron sin diseños y sin permisos de la autoridad ambiental, lo que hace que hoy no haya avances en las obras.

El representante legal de la veeduría ciudadana ‘En Defensa de la Gente’ Néstor Herrera dijo que aquí también se espera el actuar de la Fiscalía, toda vez que los recursos licitados no corresponden a la ejecución de las obras, de las cuales el mismo alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez dijo que no se iban a realizar en su totalidad, pues no hay como responderle al contratista.

