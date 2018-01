Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 25 de enero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Algunos expertos en ingeniería de Armenia consideran que el terremoto del 25 de enero de 1999 sirvió para que se empezara a dar cumplimiento con las normas de sismo resistencia en las construcciones

El ingeniero Aurelio Mejía, quien estuvo como invitado en el programa Hoy por Hoy de Caracol Radio destacó que toda amenaza siempre va a traer oportunidades, una de esas fue la inversión del gobierno nacional, el re fortalecimiento en las construcciones de las intuiciones y el cumplimiento en la normatividad en materia de sismicidad.

Sin embargo y de acuerdo con el ingeniero Aurelio Mejía, uno de los grandes problemas que aún se conserva luego de pasado el terremoto de 1999, es la falta de mano dura por parte de las autoridades para combatir las invasiones ilegales, que aumentan los riesgos en los lotes de ladera, que son los más ocupados de manera irregular.

Edificaciones y construcciones de Armenia si cumplen con las normas de sismo resistencia

Así lo dijo Carlos Arturo García, director del programa de ingeniería civil de la universidad del Quindío quien aclara que las constructoras de la ciudad cumplen y tienen personal especializado para analizar las condiciones que tiene la norma de sismo resistencia.

El Tejido social no se reconstruyó luego del terremoto del 25 de enero de 1999, así lo manifestó el ex gobernador del Quindío Henry Gómez Tabares que fue mandatario hace 19 años

El ex gobernador señaló que hoy todavía se evidencian en la ciudad y el departamento problemas como la salud mental, el desempleo y el alto consumo de estupefacientes.

Con varias ceremonias religiosas las autoridades y los ciudadanos conmemoran los 19 años del terremoto, la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío rendirán homenaje a las víctimas en ceremonia litúrgica a las 11 de la mañana en el cementerio jardines de la ciudad.

Mientras que en el barrio la Brasilia como ya es tradicional a la 1 de la tarde también se recordarán a los fallecidos por este sismo, así mismo que en la antigua sede de bomberos en el sector del bosque se rendirá homenaje a los bomberos que murieron hace 19 años, y en varios municipios como Calarcá y La Tebaida también se adelantan actividades conmemorativas.

19 años después los comerciantes de la central minorista de Armenia siguen esperando que las autoridades cumplan con la recuperación de esta plaza de mercado donde fueron reubicados en su momento los vendedores de la galería y de la plaza Gabriel Mejía por el terremoto de 1999, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

34 personas han sido capturadas este año en el Quindío por el delito de hurto en diferentes modalidades.

Las capturas más recientes son las que se han dado en el municipio de Circasia, en donde fueron detenidas tres personas relacionadas con el hurto a fincas a donde llegaban con armas de fuego, amordazaban a sus víctimas y se llevaban cuanto objeto de valor encontraran.

En otros hechos de materia judicial, en el sector de La Herradura, el conductor de un camión fue capturado por la policía de carreteras cuando transportaba en cajas 450 kilos de marihuana que iba hacía la Costa Caribe.. el reporte es del coronel Suarez.

Líderes comunales y habitantes del barrio la fachada de Armenia le pidieron a las autoridades, los ciudadanos y los medios de comunicación no estigmatizar a este importante sector de la ciudad luego del doble homicidio que se presentó el pasado martes en la noche y pidieron apoyo en temas sociales y de empleo para los jóvenes de esa zona.

El cambio climático afectaría en un 40 % menos la producción al sector cafetero del Quindío

Faber Buitrago dirigente gremial cafetero del Quindío explicó que la gran temporada de lluvias que se presentan en el departamento afecta la floración de las plantas de café lo cual genera un retraso en la cosecha esperada por todos los caficultores y perjudica la economía de las familias que viven del grano.

Agregó que otra de las preocupaciones es la devaluación del peso que hace que los productores trabajen prácticamente para sobrevivir ya que los precios del grano no corresponden con los gastos de producción.

Habitantes de por lo menos 10 barrios del sur de Calarcá están desesperados por los malos y fuertes olores ocasionados por una porcícola del sector.

La alcaldesa de Calarcá Yenny Trujillo, quien dijo que entre la secretaría de salud departamental y municipal se ha estado haciendo el seguimiento respectivo para que se cumpla con los procesos debidamente y haya armonía entre la industria y la comunidad que denuncia estar afectada.

7.000 millones de pesos faltan para terminar El Malecón de La Secreta.

Lo dijo el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez, quien indicó que para eso se va a acudir a Fontur con el ánimo de lograr el financiamiento de lo que resta y así se pueda contar con el tramo que aún está inconcluso y que debe llegar hasta el barrio Santa Fé.

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia por presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública para el ajuste, diseño y construcción de vías en la capital quindiana, financiados con recursos de valorización.

El ministerio público busca determinar si la ahora candidata al senado del partido liberal habría incurrido en posible falta disciplinaria por los 80mil millones de pesos para la adjudicación de las obras viales de valorización y que no estén ajustadas a la realidad.

Sobre esta situación el concejal Luis Guillermo Agudelo calificó como conveniente la apertura de dicha investigación, ya que deben acabarse las especulaciones al respecto y debe existir claridad sobre quien tiene la razón, si la ex alcaldesa Valencia Franco o quienes han denunciado las presuntas irregularidades con todo lo relacionado con la valorización.

Por su parte el ex concejal y representante legal de la veeduría ciudadana ‘En Defensa de la Gente’ Néstor Herrera dijo que desde la realización del cabildo abierto el año pasado, mostró que las obras de valorización se iniciaron sin diseños y sin permisos de la autoridad ambiental, lo que hace que hoy no haya avances en las obras.

la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia en un comunicado expresa textualmente: “Aunque no he sido notificada formalmente, en la queja anónima que manifiesta que el proceso de valorización no contó con estudios técnicos, situación que es absolutamente contraria a la realidad ya que los expedientes contractuales del proceso de selección contienen todos los estudios técnicos de soporte y fallos judiciales”

Tras el fracaso de la revocatoria del mandato en contra del gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio, el mandatario señaló que si ha cumplido con su plan de desarrollo e invitó a sus contradictores a trabajar por el departamento.

Avianca tendrá una frecuencia adicional entre Armenia y Bogotá, desde el mes entrante por el aeropuerto Internacional El Edén de la capital del Quindío.

