Cuerpo de joven colombiana lleva casi cuatro meses en morgue de Argentina

Los familiares de Jennifer Andrea Páez Ramírez, quien murió el 12 de octubre del 2017 a sus 25 años en buenos aires, argentina, aparentemente por un aneurisma, no salen del desespero y de la incertidumbre por no poder darle cristiana sepultura.

El cuerpo de la estudiante de Ingeniería Química la Universidad de Buenos Aires, permanece en una morgue de la capital argentina, porque el Juzgado 12 de Buenos Aires, todavía no libera el cuerpo.

Doña Angélica Ramírez, madre de Jennifer, asegura que desde Colombia ya se hicieron los millonarios pagos para la repatriación, y la documentación necesaria, pero el Juzgado 12 de Buenos Aires, todavía no libera el cuerpo.

““La cancillería nos dijo que era imprescindible hacer un contrato con una funeraria o coche fúnebre. Se canceló 5.500 dólares más el IVA que fueron más de 18 millones de pesos”, señaló en Caracol Radio Angélica Ramírez.

Al parecer el obstáculo estaría en el Juzgado 12 de Buenos Aires, el cual todavía no libera el cuerpo.

“La funeraria me decía en días pasados que incluso están dispuestos a devolver la plata ya cancelada. Pero para poder hacer la repatriación, tiene que haberse liberado el cuerpo por un juez de ese país. El problema está allí en el juzgado encargado, porque según este no se tiene todavía el resultado de la necropsia hecha en la morgue de Buenos Aires, y aparentemente por no tener ese resultado, el juez no firma el acta de defunción. Lo raro es que a mí me dijo la morgue que los resultados los había enviado hace más de un mes a ese despacio judicial”, explico en Caracol Radio la madre de Jennifer Andrea.

Caracol Radio indagó el caso con fuentes de la justicia argentina cercanas al mismo, quienes aseguraron que el cuerpo no se ha liberado porque faltan algunos peritajes finales para confirmar que en efecto, la muerte de Jennifer fue natural (producto de su enfermedad) y no por el accionar de terceras personas, y para esto, es necesario que el Cuerpo Médico Forense de Buenos Aires, envíe los resultados complementarios de la autopsia.

El asunto es que aparentemente las fechas, no han coincidido a favor de la repatriación, ya que actualmente hay feria o vacancia judicial en Argentina.

Por eso, la evaluación de la causa de la muerte de Jennifer, se conocería en los primeros días de febrero. Jennifer podrá ser repatriada, solo si la justicia argentina confirma su muerte natural.

Al respecto, y desde conocerse la muerte de la joven universitaria, la cancillería colombiana ha asegurado que se mantendrá al margen de las leyes argentinas, respetuosos de los procedimientos de las mismas, y acompañando a la familia boyacense.

Comentarios