Ofensiva contra ELN deja 6 guerrilleros muertos y 5 capturados

Dos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN se registraron en las últimas horas en el municipio de Valdivia, en las veredas La Coposa y Puerto Raudal dejando un saldo preliminar de al menos seis miembros de esa guerrilla muertos y otros cuatro capturados.

Según las autoridades entre los capturados está una mujer conocida como Paula quien sería la jefe de finanzas del frente del Eln con el que hubo enfrentamientos y además es la compañera sentimental del comandante de esta organización criminal que delinque al Norte de Antioquia.

El alcalde del municipio de Valdivia, Jonás Dario Henao, aseguró que actualmente el Clan del Golfo y el ELN se disputan el control de estos territorios que fueron dejados por las Farc.

“Esto hace mucho no pasaba, esto nos tiene aburridos porque hace mucho tiempo no pasaba y esto es simplemente enfrentamientos por los terrenos que dejó las Farc y porque además la institucionalidad no se ve en estas zonas, todo lo dejaron abandonado y por eso lo grupos criminales aprovechan para ejercer control”, aseguró el mandatario local.

