Pilar Quintana gana el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana

La escritora colombiana Pilar Quintana fue seleccionada como ganadora de la cuarta edición del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, galardón que entregan EAFIT, Grupo Familia y Caracol Televisión para reconocer y estimular la producción y publicación de obras literarias en Colombia.

En el fallo, el jurado destacó, entre varias cualidades, el pulso firme de la autora “que se manifiesta en su capacidad de mantener el tono durante 108 páginas, sin una sola caída a lo largo de toda la narración”.

“En este libro las tragedias no son pequeñas o grandes. No son viejas o frescas. Propias o ajenas. En este libro la tragedia es tan vital como mortuoria y puede gestarse en acciones aparentemente intrascendentes. En este texto la autora Pilar Quintana parece verter rápida y sigilosamente una historia que envuelve al lector en una corriente que lo lleva, sin pausa, hasta la última línea”, comunicó la organización de este premio, que también han ganado Juan Esteban Constaín, por su obra El hombre que no fue jueves (2014); Andrés Felipe Solano por Corea: apuntes desde la cuerda floja (2015); y a Patricia Engel por Vida (2016).

El anuncio se hizo en el Auditorio Fundadores de la Universidad, en una ceremonia en la que el escritor peruano Alonso Cueto, presidente del jurado, leyó el acta. En el documento se valora de esta novela “ante todo, la gran economía y calidad literaria de la prosa; su capacidad de mostrar una extraordinaria opresión en medio de una gran apertura e inmensidad geográfica. El libro se lee sin pausa y su historia confluye hacia la descripción sin estridencias retóricas de un pequeño drama que se relata de manera serena, firme y luminosa”.

La escritora Pilar Quintana resume la historia de su libro como una "novela que transcurre en el Pacífico colombiano. Se trata de una mujer que está llegando a los 40 años de edad y no ha podido tener hijos. Entonces decide adoptar una perrita y empieza a través de su relación con la perra a vivir un poco su maternidad frustrada. Cuando escribo intento resolver preguntas y creo que la pregunta que tenía era si es incondicional el amor de las madres".

Además de La Perra, la escritora colombiana Pilar Quintana también es autora de las novelas Cosquillas en la lengua, Coleccionistas de polvos raros, Conspiración iguana, y de la colección de cuentos Caperucita se come el lobo. En 2007 fue seleccionada por el Hay Festival entre los 39 autores latinoamericanos menores de 39 años más destacados y ganó el Premio de Novela La Mar de Letras por Coleccionistas de polvos raros.

Como parte del reconocimiento, la autora recibió un diploma, una obra del escultor colombiano Hugo Zapata y la suma de 40 millones de pesos colombianos. Los otros dos escritores fueron Humberto Ballesteros con Juegos de memoria, y Andrés Mauricio Muñoz con Hay días en que estamos idos. Ambos recibirán un diploma y la suma de 5 millones de pesos colombianos.

El rector de la Universidad EAFIT, Juan Luis Mejía Arango, consideró que uno de los aspectos valiosos del Premio de Biblioteca de Narrativa Colombiana es la posibilidad de hacer manifiesta la vitalidad en la creación que está gozando la literatura del país.

