Denuncian desapariciones del hotel Caracas

Son más de cinco casos que se han registrado en los primeros 20 días del año, la necesidad y el hambre hacen que los extranjeros acepten propuestas laborales de los colombianos.

Caracol Cúcuta, conoció el caso de Franklin Jiménez, un joven venezolano de 19 años quien fue abordado por desconocidos, según sus familiares, los hombres llegaron hasta el polideportivo de Sevilla conocido como “hotel Caracas” para ofertarles empleo a su ser querido y a otro grupo de jóvenes quienes de inmediato aceptaron la propuesta para generar ingresos económicos y poder subsistir en medio de las condiciones en que pernoctaban en el improvisado alojamiento.

“Mi hermano, le ofrecieron un trabajo hace seis días, le dijeron ven que hay un trabajito por ahí, se llevaron a varios venezolanos… ellos dijeron que les daban trabajo en una casa por aquí cerca y eran colombianos, llegaron en una camioneta de esas nuevas en una Hilux, los montaron y se los llevaron y no he sabido más nada de Él , ni las otras personas han sabido de sus familiares…” dijo a Caracol Radio, Jonathan Jiménez, hermano de uno de los jóvenes.

El desalojo del hotel Caracas, aumenta la preocupación entre los seres queridos de los venezolanos por la falta de comunicaciones con sus familiares cuando este lugar era el único sitio de encuentro “yo aquí esperando a mi hermano, esperando una respuesta no he sabido nada, me he enterado que han matado muchos venezolanos por ahí, como yo me voy de aquí y me muevo, si viene y me busca y si yo no estoy como saber de mí, Él no tiene teléfono, yo tampoco…”

A esta situación se suman los homicidios registrados contra venezolanos en la zona de frontera lo que mantiene las alarmas encendidas entre los extranjeros “es una angustia que tenemos aquí mi mamá y yo de verdad es horrible…” piden a las autoridades colombianas colaboración para establecer el paradero de sus seres queridos.

