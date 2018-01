Exsecretaria de alcaldía de Cartagena, Luz Estela Cáceres, no acepto cargos

La exsecretaria general de la Alcaldía de Cartagena, Luz Estela Cáceres, no aceptó el cargo de cohecho por dar u ofrecer en el grado de cómplice, que se le imputó en medio de la investigación por presunta corrupción en la elección de la Contralora Nubia Fontalvo.

Cáceres solicitó que se le adelantara la pregunta de si aceptaba o no los cargos, que se realizaría junto con los demás indiciados al final de las imputaciones, puesto que debe viajar a Ecuador a atender el tratamiento de su hijo, que sufre hipotonía muscular. La fiscalía y el juez aceptaron la petición, y al imputársele los cargos, Cáceres manifestó “no acepto los cargos, soy inocente”.

“Nunca he participado en un tema de cohecho, lo vamos a aclarar durante el juicio, vamos a prepararnos para demostrar mi inocencia y que siempre me he desempeñado bajo los parámetros de la ley”, sostuvo Cáceres.

La exfuncionaria volverá al país la próxima semana y asistirá a la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

