Arranca la XXXIV versión del Festival del Frito en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) realizó el lanzamiento del XXXIV Festival del Frito cartagenero, que este año contará con 40 participantes y 5 invitados especiales.



Del 24 de enero al 4 de febrero de 2018, en el horario de 4:00 PM a 10:00 PM, los visitantes podrán disfrutar de los mejores fritos en las modalidades: arepita dulce, buñuelito de fríjol, empanada de carne, empanada de huevo, carimañola y frito innovador.



El festival que estará ubicado en el parqueadero contiguo al monumento de las Botas Viejas, tendrá actividades culturales con el fin de generar un espacio familiar y ameno al público.



Inscripciones gratis



Además de que el número de participantes se redujo a 40 para una mayor circulación del lugar, otra de las novedades es que los aspirantes no tuvieron que pagar por las inscripciones.



Este año se contará con 18 jurados que evaluarán los mejores fritos, sin embargo, no habrá ganadores ya que todos los participantes serán reconocidos el próximo 2 de febrero.



"El festival es un instrumento para generar emprendimiento y también para hacer un llamado a la inclusión y a la equidad. No tenemos una competencia sino un derroche de sabores de nuestra gastronomía cartagenera", concretó la directora del IPCC Berta Arnedo.

