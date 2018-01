Se cayó la revocatoria del mandato del gobernador del Quindío

Caracol Radio conoció que el comité promotor de la revocatoria del mandato del gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio no alcanzo las firmas necesarias válidas por la registraduría para adelantar este proceso, por lo que se cae la revocatoria contra el mandatario departamental.

Efectivamente la registraduría solo avaló 17.878 firmas más 4.500 mil firmas de personas que no eran del departamento, para un total de 22mil firmas que presentó el comité “Dignidad para el pueblo quindiano” en cabeza de Carlos Arturo López quien es además el líder del movimiento Dignidad Cafetera.

Cabe recordar que según la norma electoral, los promotores de estas revocatorias deben presentar el 30% del total de votantes que obtuvo el candidato electo, en este caso el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio obtuvo 126.803 votos, es decir que se debían recoger 38.041 firmas válidas.

Carlos Arturo López vocero este comité en diálogo con Caracol Radio manifestó que “agradezco a los ciudadanos del Quindío que nos apoyaron en este proceso que fue hecho con pocos recursos, pero con la convicción de que el actual gobernador no está haciendo bien su tarea y aunque no se logró el objetivo si sienta un precedente de que 23 mil personas no están de acuerdo con la forma de este gobierno departamental.

Hasta el momento el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio no se ha pronunciado sobre tema.

