En marzo se conocería fallo de la Procuraduría sobre ex gobernadora Quindío

En un mes, la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación definirá en segunda instancia la inhabilidad por 12 años que profirió el ministerio público contra la ex gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado.

Durante tres días los abogados de la ahora candidata a la cámara de representantes por cambio radical y ex gobernadora y 4 ex funcionarios de su administración sustentaron los argumentos de apelación al fallo de primera instancia que la inhabilitó 12 años por irregularidades en contratación.

El abogado de la ex mandataria Carlos Mario Isaza en diálogo con Caracol Radio explicó que solicitaron en la apelación que absuelva a los investigados disciplinariamente o que modifique la responsabilidad de la ex mandataria del Quindío ya que no se puede tipificar casos de corrupción por los convenios firmados que si se ejecutaron indico el abogado.

El profesional en derecho reitero que si el fallo en segunda instancia confirma la inhabilidad acudirán a otras instancias nacionales pero también a la corte interamericana de derechos humanos apelando la misma situación del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

