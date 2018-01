Miércoles 24 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Balacera en el barrio La Fachada al sur de Armenia anoche deja como saldo dos hombres muertos.

Momentos de pánico vivieron los habitantes de ese sector de la ciudad por este hecho, hombres moto dispararon en varias oportunidades contra dos jóvenes que estaban en vía pública.

Según la información de las autoridades, los dos jóvenes gravemente heridos fueron trasladados al hospital del sur donde minutos después fallecieron debido a la gravedad de las heridas. La policía investiga móviles y autores de este ataque sicarial.

En Armenia, la policía capturó a alias “El Topo” y aprehendió a un menor de 14 años de edad minutos después de hurtar un celular a una joven de 15 años en el barrio La Patria de la capital del Quindío.

Según la investigación de la fiscalía, el robo quedo grabado en las cámaras de seguridad del sector lo que permitió la identificación y posterior captura de los dos ladrones.

El hurto y el tráfico de drogas son los delitos que más atención tendrán este año las autoridades en el Quindío

Fue lo que dijo el comandante de la policía en esta parte del país coronel Ricardo Suarez, quien señaló que para eso se va a trabajar de la mano con el Ejército y el CTI de La Fiscalía, pues la meta es reducir los delitos de impacto en lo que más se pueda y combatir las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, ya que este factor es el que más tiene disparadas las cifras de homicidio en el Quindío en lo que va del año.

El concejo de Armenia aceptó la denuncia del concejal de cambio radical Luis Fernando Martínez sindicado del delito de enriquecimiento ilícito.

El presidente del concejo de la capital del Quindío Álvaro Jiménez Giraldo explicó que aunque quien debería asumir la curul sería Hugo Aristizabal, se debe guardar prudencia, pues no se descarta que se pueda aplicar la figura de la silla vacía.

Vandalismo y falta de cultura ciudadana afectan obras artísticas y culturales, como el caso ocurrido con el letrero “Yo Amo Armenia” ubicado en el parque Sucre que fue rayado indiscriminadamente.

Cómo traumático para la economía del país calificó la alcaldesa de Calarcá Yenny Trujillo, las demoras para la entrega final del proyecto vial túnel de La Línea.

En el Quindío se constituyó una mesa técnica que se encargada de establecer las normas de seguridad para visitar el Parque Nacional Natural Los Nevados y así minimizar los riesgos y accidentes de turistas y montañistas.

Los voceros del comité del NO en la consulta popular minera en el municipio de Córdoba solicitaron a la registraduría general de la nación que incluya el tarjetón de esta consulta en las elecciones del 11 de marzo para senado y cámara.

Carlos Andrés Gómez vocero del comité en diálogo con Caracol Radio explicó que lo que se busca es que los gastos de esta consulta que son 32 millones de pesos se asuman en ese proceso electoral nacional.

Para fortalecer la institucionalidad fue que renunciaron los alcaldes a Fedemunicipios en las últimas horas.

Según lo explicó el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez, el hecho de no seguir siendo más parte de la Federación Nacional de Municipios y empezar a reforzar Asocapitales surge ante la necesidad de jalonar más recursos que garanticen atender las diferentes necesidades que presentan las ciudades capitales.

En un mes, la procuraduría definirá en segunda instancia la inhabilidad por 12 años que profirió el ministerio público contra la ex gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado.

Durante tres días los abogados de la ahora candidata a la cámara de representantes por cambio radical y ex gobernadora y 4 ex funcionarios de su administración sustentaron los argumentos de apelación al fallo de primera instancia que la inhabilitó 12 años por irregularidades en contratación.

El abogado de la ex mandataria Carlos Mario Isaza en diálogo con Caracol Radio explicó que solicitaron en la apelación que absuelva a los investigados disciplinariamente o que modifique la responsabilidad de la ex mandataria del Quindío ya que no se puede tipificar casos de corrupción por los convenios firmados que si se ejecutaron indico el abogado.

El profesional en derecho reitero que si el fallo en segunda instancia confirma la inhabilidad acudirán a otras instancias nacionales pero también a la corte interamericana de derechos humanos apelando la misma situación del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

La policía investiga móviles y autores del doble homicidio que se presentó anoche en el barrio La Fachada al sur de Armenia donde sicarios en moto dispararon en varias oportunidades contra dos jóvenes en plena vía pública que murieron minutos después en el hospital del sur.

Caracol Radio conoció que el comité promotor de la revocatoria del mandato del gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio no alcanzo las firmas necesarias válidas por la registraduría para adelantar este proceso, por lo que se cae la revocatoria contra el mandatario departamental.

Desde el año 2000 Armenia y el Quindío no tienen el estudio de microzonificación sísmica, así lo reiteraron nuevamente los expertos del observatorio sismológico de la Universidad del Quindío al cumplirse mañana 19 años del terremoto del 25 de enero de 1999.

En el Quindío, padres de familia denuncian que en algunos colegios no permiten el ingreso de estudiantes que no asistan con uniforme, autoridades educativas llamaron la atención de los rectores

Álvaro Arias secretario de educación departamental manifestó que en este momento lo más importante es que los niños se matriculen, asistan y permanezcan en los colegios, por lo que este tipo de exigencias se debe hacer más adelante porque no se sabe la situación económica de muchos padres de familia.

En los últimos dos años en el Quindío han llegado 496 personas provenientes de Venezuela, de los cuales 120 son ciudadanos venezolanos y los restantes colombianos que retornaron a Colombia ante la crisis que se vive en el país vecino.

Elsa Adriana Sánchez Cañas, directora de Poblaciones de la gobernación del Quindío dijo que siguiendo los protocolos del gobierno nacional se les esta brindado toda la ayuda y atención necesaria además de adelantar procesos de proyectos productivos para mejorar su situación.

La Superintendencia de Notariado y Registro ratificó que la antigua estación del ferrocarril de Armenia si es una propiedad del Invias. Así lo demostró el representante legal de la veeduría ciudadana en Defensa de la Gente Néstor Herrera, con el certificado de tradición

Por su Parte el concejal Luis Guillermo Agudelo, dijo que en este caso, los entes de control han actuado con lentitud, más aún cuando las acciones contrarias a la legalidad son evidentes y cuando hay muestras que en un solo proyecto, hubo fraccionamiento de contratos.

Gracias a la excelencia, la calidad y la diversidad, el Café San Alberto de Buenavista Quindío recibió el sobreprecio pagado a su café tras la subasta internacional realizada por la Federación Nacional de Cafeteros durante el segundo concurso nacional de calidad de café.

El café producido en el Quindío fue el ganador en la categoría de ‘Exóticos’ y adquirido por un comprador internacional a 31 dólares la libra. Eduardo Villota, productor de Café San Alberto manifestó “Esta es una historia de más de 40 años y tres generaciones, iniciaron mis padres, seguimos nosotros y ahora mis hijos son la cabeza de esta gran empresa”

