Padres que no envíen a sus hijos al colegio perderían la patria potestad

Alrededor de 200 mil niños tendrían que estar estudiando desde esta semana en Boyacá. Sin embargo, más de 5.000 niños estarían aun sin matricular, y lo que preocupa, es que estos alumnos se conviertan en los desertores del sistema educativo.

Boyacá le apuesta a no tener ni un solo niño sin educación, y por eso, la secretaría de educación organizó una especie de ‘escuadrón de búsqueda’ de los estudiantes desertores para que estos vuelvan a las clases.

Cuando se identifique a un menor sin resolver su situación escolar, será presentado para que pueda ingresar a estudiar.

En dialogo con Caracol Radio, el secretario de Educación de Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, le recordó a padres y acudientes, que habrá sanciones severas para quieres no garanticen la educación de sus hijos.

“Le recordamos a los padres de familia que el hecho de no llevar a los niños a estudiar, y no velar porque puedan tener acceso a la educación, es causal para perder la patria potestad. Y tanto el Bienestar Familiar como los comisarios de familia pueden quitar el derecho de manejar a sus hijos, porque le están privando un derecho fundamental, que no es negociable; Lo contemplado en la Constitución no es negociable, todos los menores de edad tienen obligatoriamente que estar dentro del sistema educativo”, aseguró Martínez.

La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone.

